Triers U17 lässt’s mächtig krachen Jugendfußball-Regionalligen: Eintracht-B-Junioren siegen 13:1 – U15 verliert klar, FC Trier gewinnt.

B-Junioren-Regionalliga: Eintracht Trier – JFV Rhein-Hunsrück 13:1 (5:0)

Nach der 1:7-Niederlage in Gonsenheim haben sich die Trierer mit einem 13:1-Erfolg über das Tabellenschlusslicht rehabilitiert. Insgesamt konnten sich neun unterschiedliche Spieler bei den Trierern in die Torschützenliste eintragen. Entsprechend zufrieden zeigte sich das Trainerduo Marcel Lorenz und Michael Fleck: „Auch gegen das Schlusslicht musst du erstmal 13 Tore schießen. In der ersten Halbzeit haben wir noch viele Chancen liegen gelassen. Wir wissen aber auch, dass nächsten Sonntag bei der TuS Koblenz ein anderer Gegner auf uns wartet.“

Hier geht's zur Bildergalerie

SVE: Dominic Grün - Noah Ersamy, Bastian Neises, Jonas Ahlert, Daniel Yushkevich (54. Sufjan Mustafic), Louis Linden (54. Chris Filipe), Luca Clemens, Malte Apel (59. Jamal Braick), Simon Fliegen, Taha Bayraktar (48. Bastian Neises), Can Yavuz (54. Dylan Diop)

Tore: 1:0/7:0 Daniel Yushkevich (12./54.), 2:0/3:0 Jonas Ahlert (31., FE/36.), 4:0 Louis Linden (37.), 5:0 Taha Bayraktar (40.), 6:0/9:0 Bastian Neises (48./60.), 8:0 Luca Clemens (61.), 10:0 Sufjan Mustafic (62.), 10:1 Enrico Geiss (64.), 11:1/13:1 Dylan Diop (65./72.), 12:1 Chris Filipe (68.)

C-Junioren-Regionalliga: TuS Koblenz – FC Trier ⇥0:3 (0:0)

Die Gäste hätten schon im ersten Durchgang in Führung gehen können. Zunächst traf Serhii Simshah den Innenpfosten, ehe ein Abschluss von Jan Colles geblockt wurde. Nach dem Seitenwechsel lief es mit dem Toreschießen besser: Nachdem Jan Janega den Pfosten getroffen hatte, staubte Simshah zur Trierer Führung ab. Mit einem direkt verwandelten Freistoß von Janega und einem Kopfballtor von Justus Nickisch erhöhten die Gäste auf 3:0. „Wir haben ein perfektes Auswärtsspiel gemacht“, freute sich Trainer Markus Schottes. „Das war eine geschlossene und ganz reife Mannschaftsleistung, wir waren geduldig und haben uns den Gegner zurechtgelegt. Der Sieg ist hochverdient, wir waren in allen Punkten sehr überzeugend.“