Treffsicherer Offensivmann wechselt von Delbrück nach Lotte Kurz vor Schließung des Winter-Transferfensters hat sich Oberligist Sportfreunde Lotte noch einmal verstärkt.rn

Vom Ligakonkurrenten Delbrücker SC wechselt Offensivspieler Güven Kaplan ans Lotter Kreuz. Der 22-jährige Türke gehörte in der abgelaufenen Hinserie zum festen Stammpersonal beim DSC und soll den SFL-Kader in der Breite weiter aufwerten.

Kaplan startete seine fußballerische Laufbahn in der Jugend des VfL Theesen und durchlief anschließend mehrere U-Mannschaften des SC Paderborn 07 bis hin zur U19-Bundesliga. Des Weiteren stand der Angreifer, der insbesondere gerne als „hängende Spitze“ fungiert, insgesamt 51-mal im Ligabetrieb der Westfalenliga auf dem Feld und erzielte dabei für den SV Spexard sowie die U23 vom SV Rödinghausen insgesamt 13 Treffer.

Im vergangenen Sommer schnupperte das in Gütersloh geborene Talent schließlich erstmals auch Oberliga-Luft und stand beim Delbrücker SC in jedem der bisherigen 17 Saisonpartien auf dem Feld. Dem ein oder anderen Lotter Fan dürfte Güven Kaplan nicht zuletzt aufgrund des Gastspiels in Delbrück in Erinnerung geblieben sein, als der Torjäger zweimal einnetzte, aber den Lotter 3:2-Auswärtserfolg doch nicht verhindern konnte. Insgesamt gelangen Kaplan sieben Treffer in der Hinrunde, die nun am Lotter Kreuz ausgebaut werden sollen.