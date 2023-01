Transferaktivitäten bei Kreisoberligisten aus Kastel 06er verpflichten Spieler von 46ern +++ Aber auch drei Neue für die TSG

Kastel. Die Fvgg. Kastel 06 meldet einen weiteren Neuzugang: Nikolas Schwarzburger kommt vom Nachbarn und Wiesbadener Kreisoberligagefährten TSG Kastel 46. Daneben hatten die Kasteler bekanntermaßen Stürmer Salvatore Paterno verpflichtet. Doch auch Kastel 46 – das neben Schwarzburger auch schon die Abgänge von Topstürmer Erdem Suermeli und Alessio Riggio (beide Germania Wiesbaden) kompensieren muss – hat Verstärkungen an Land gezogen.

Neben Torhüter Daniel Lukas (vom zwangsabgestiegenen A-Ligisten Kostheim 12) verstärken Adem Ben Hazaz (1817 Mainz) und Borivoje Slavisa (TuS Marienborn) das Team.

Ob derweil Kastel 06 noch in Richtung Aufstiegsränge schielt, hat Coach Thomas Nikelski beim Wiesbadener Kurier (Plus-Text) erläutert. Dort steht auch was zuletzt auf dem Transfermarkt in der Gruppenliga Wiesbaden passiert ist - und das sich Oliver Schöneck wieder eine Trainertätigkeit vorstellen kann.