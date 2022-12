Transfer-Hammer: Mike Wunderlich kehrt zurück 3. Liga: Viktoria Köln zaubert mit Rückkehrer Mike Wunderlich eine echte Überraschung aus dem Hut. Der Wechsel geht auf eine vorausschauende Entscheidung zurück.

Viktoria-Legende Wunderlich

Spricht man von Mike Wunderlich, dann ist es keineswegs übertrieben von einer Viktoria-Legende zu sprechen. Schon in der U19 spielte Wunderlich für die Viktoria. Über die zweite Mannschaft des 1. FC Köln, Rot-Weiß Essen und den FSV Frankfurt, für den er in der Saison 2010/11 28 Mal in der Zweiten Bundesliga auflief, kehrte der 36-Jährige 2011 auf die Kölner "Schäl Sick" zurück. Mit Wunderlich kam auch der Erfolg für den damaligen NRW-Ligisten. Mit 32 Toren in 34 Spielen schoss der Offensivmann die Viktoria zur Meisterschaft. Nachdem sich der Verein in der Regionalliga West etabliert hatte, wartete 2019 der nächste Meilenstein: Die Viktoria schaffte den Aufstieg in die Dritte Liga. Und auch hier kam Wunderlich eine Hauptrolle zu - er erzielte das einzige Tor beim 1:0-Erfolg gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach und sicherte den Kölnern so den Aufstieg. In seinen zehn Jahren bei Viktoria Köln erarbeitete sich Wunderlich den Titel des Rekordspielers und des Rekordtorschützen - all diese Werte machen die Bedeutung, die Wunderlich am Höhenberg hat, klar.

Erfolgreiche Zeit in Kaiserslautern

2021 suchte der 36-Jährige dann noch einmal das Abenteuer und entschied sich für einen Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern. Als Stammspieler schaffte er mit den Pfälzern den Aufstieg in die Zweite Bundesliga. Auch in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands kam Wunderlich zu seinen Einsätzen - in 15 Spielen traf er vier Mal. Thomas Hengen, Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern, verabschiedete den Aufstiegsspieler entsprechend: „Mike Wunderlich ist auf uns zugekommen und hat um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten. Dem haben wir schweren Herzens zugestimmt. Mike hinterlässt eine große Lücke bei uns, auf und neben dem Platz. Wir hätten ihn als Spieler, aber auch als Persönlichkeit gerne gehalten, aber wir respektieren seinen Wunsch. Mike hat sich immer hochprofessionell verhalten und wird als Teil der Aufstiegsmannschaft immer ein verdienter Spieler des 1. FC Kaiserslautern bleiben."