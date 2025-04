Transfer-Feuerwerk des SC Peckeloh: Vier Neuzugänge an einem Tag!

Paul Ristau wechselt von Preußen Espelkamp zum SC Peckeloh. – Foto: @scampyshots

Sie dürften in der Westfalenliga-Staffel-1-Saison zu einem der Top-Kandidaten auf die Meisterschaft zählen: Der SC Peckeloh hat auf die sechs bereits feststehenden Sommertransfers gleich vier an einem Tag folgen lassen und steht ab sofort bei zehn Neuzugängen. Insgesamt bringt das neue Quartett eine Erfahrung von 289 Ober- und Westfalenligapartien mit ins Wöstenstadion.

Dabei haben sich die Versmolder einmal mehr beim SC Verl II bedient – und wieder in einem Transferdoppelpack. Von der Oberliga-Reserve des Drittligisten kommen Angreifer Nikolas Korniyenko (21) und Torhüter Giuliano Rodehutskors (21). Nikolas Korniyenko zählt bei in Verl zum Stammpersonal, traf in der laufenden Spielzeit in 19 Ligaeinsätzen sechsmal, bereitete zwei weitere Tore vor und zählt damit zum zweitbesten Scorer im Kader von Trainer Przemek Czapp. Beim SC Peckeloh soll der Linksfuß, der beim FC Schalke 04 und Arminia Bielefeld ausgebildet wurde, den Kaderplatz von Tim Mannek einnehmen, der im Sommer als Co-Trainer in den Trainerstab von Vittorio Lombardi rücken wird.

"Wir sind sehr froh, dass wir Nikolas Korniyenko für unser Team gewinnen konnten. Mit Niko bekommen wir einen richtig starken Stürmer, der sowohl in der Westfalen- als auch in der Oberliga seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt hat", so Vittorio Lombardi. Nikolas Korniyenko sagt: "Ich freue mich sehr, ab der nächsten Saison ein Teil des SC Peckeloh zu sein und ein neues Kapitel in meiner bisherigen fußballerischen Laufbahn aufschlagen zu können. Die Gespräche mit Jan, Arno und Vito haben mir direkt ein gutes Gefühl gegeben und mich dazu gebracht, beim SCP zu unterschreiben. Ich bin heiß darauf, mit dem SCP ab der nächsten Saison Gas zu geben und Erfolge zu feiern."