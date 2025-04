SC Peckeloh schnappt sich Stammspieler vom Ligakonkurrenten

Vom Tabellenvorletzten Delbrücker SC wechselt Finn Jaster im Sommer ins Wöstenstadion. Der 26-jährige Außenstürmer wird den DSC nach zwei Jahren als Stammspieler verlassen und damit, unabhängig vom Saisonausgang, sicher in der Westfalenliga bleiben. Für Delbrück erzielte Jaster in 43 Partien sechs Tore und bereitete sechs weitere vor. Zuvor kickte er für den VfL Theesen in der Westfalen- und Landesliga (23 Tore in 53 Einsätzen) und seinen Heimatverein SW Sende (14 Tore in 55 Spielen) in der Bezirksliga.

"Finn hat ein außergewöhnliches Tempo und viel Zug zum Tor. Er wird uns auf den offensiven Außen mit seinen Fähigkeiten bereichern", sagt Peckelohs künftiger Trainer Vittorio Lombardi, der bekannt ebenfalls innerhalb der Westfalenliga Staffel 1 wechselt.