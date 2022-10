Traktor mit Trainer-Trio bis Winter Beim 3:3 gegen Zwätzen war Marcel Kuhnert - der im Urlaub weilte - offiziell letztmalig der verantwortliche Trainer der SG Traktor Teichel. Ein Trio folgt nun bis Winter.

Zunächst bis zur Winterpause übernimmt ein Trio ehemals bester Fußballer die Aufgabe, Traktors erste Mannschaft in der Landesklasse zu trainieren und zu coachen. Tino Schneider, Torhüterlegende vom FC Einheit Rudolstadt, Bernhard Bob, erfolgreichster Torschütze in der Geschichte der SG Traktor und Ronald Ring, mit über 100 Bezirksligatreffern in der Statistik stehend, sprechen für fußballerische Qualität und Erfahrung, welche der Mannschaft wesentliche Impulse geben kann.