Trainerteam bleibt beim SVL

Der SVL stellt frühzeitig die Weichen für die Saison 2023/2024.

Nach dem großen Umbruch vor dieser Saison setzen wir auf Beständigkeit und freuen uns

bereits heute über die Verlängerung von Jens Wolfinger und Dominic Riedel.

Wolfinger als erfahrender Trainer und Riedel als spielender Co-Trainer arbeiten akribisch und haben aus den vielen neuen Spielern nun eine Mannschaft geformt. Das zeigen die Spiele vor der Winterpause, in denen das Team selbstbewusst und verbessert auftrat.

Nun gehen wir den gemeinsamen Weg weiter. In der Rückrunde mit dem Ziel Klassenerhalt, der für uns immer noch möglich ist. Aber auch mit dem Fokus auf die Saison 2023/2024, für die der SVL entweder in der Verbands- oder Landesliga einen starken Kader formen wird. Die Gespräche starten frühzeitig, um wichtige Stützen in der Mannschaft zu halten und den Kader mit starken Spielern und passenden Charakteren zu verstärken. Hochklassiger Fußball in Baden, vereint mit Spaß und einem freundschaftlichen Umfeld. Dafür stehen wir alle zusammen beim SVL mit unserem Trainerteam!