Trainersuche bei fünf Oberligisten Die Suche nach Kandidaten läuft.

Neuer Trainer: Es wurde bereits nach einem externen Trainer gesucht, der die Mannschaft in der Rückrunde übernehmen wird. Dabei wurde man fündig. In dieser Woche soll der neue Coach vorgestellt werden.

Des Weiteren sind für die kommende Saison die Pläne bereits geklärt. Hollenbachs U19-Trainer Tobias Ippendorf wird dann ab dem 01.07.2022 die Leitung als Cheftrainer der Herren übernehmen.

Sport-Union Neckarsulm

Letzter Trainer: Walter Thomae war am 29. Oktober als Trainer zurückgetreten. Dabei hatte er den Posten erst zu Saisonbeginn übernommen. Bereits drei Tage nach dem Rücktritt von Thomae präsentierte der Verein mit Marcel Busch einen neuen Coach, der vor Thomae bei den Neckarsulmer an der Seitenlinie stand. Sein Engagement lief allerdings nur für fünf Spiele bis zur Winterpause.

Neuer Trainer: Die Sport-Union sucht noch einen neuen Trainer. Bislang ist noch offen, wie es nach der Winterpause auf der Cheftrainer-Position weitergeht.

FC Nöttingen

Letzter Trainer: Coach Reinhard Schenker und Co-Trainer Metin Telle mussten am 20. September ihren Hut nehmen. Trainerurgestein Michael Fuchs und FCN-Nachwuchskoordinator Uwe Rhein unterstützt von Roberto Zanco aus der U23 des FCN übernahmen interimsmäßig bis zur Winterpause.

Neuer Trainer: Bei den Nöttingern läuft die Suche nach einem neuen Trainer.

