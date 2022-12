Zwei Monate ohne Sieg: FV Ravensburg trennt sich von Trainer Flitsch! Abstieg statt dem gewünschten Mittelfeldplatz!

Nach nur 20 Saisonspielen in der Liga ist Schluss für Flitsch beim FV: Platz 13 und schlechte 21 Punkte waren einfach zu wenig. Nachdem er im vergangenen Frühling mit Geislingen in die Verbandsliga aufstieg, war der Oberligist der nächste logische Schritt für ihn. Wie er im Spätsommer FuPa Württemberg verriet, war das klare Ziel für ihn, „dass wir besser sein möchten als in der vorherigen Saison. Dass wir nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben, dieses Ziel ist klar, das möchte man verbessern.“

Dieser Optimismus stellt sich angesichts der prekären Tabellensituation als falsch heraus. Der Verein startete schon schlecht in die Saison rein und hat nie wirklich die Kurve bekommen. In einem Vereinsstatement heißt es vom FV folgendes: „Leider mussten wir uns am Samstag von Tobias Flitsch als Trainer trennen. Die sportliche Entwicklung in den letzten Wochen war letztendlich ausschlaggebend. Der Schritt ist uns nicht leichtgefallen und wir danken Tobias Flitsch für seinen Einsatz und seine Arbeit.“ Flitsch hat eine Nachricht von FuPa bisher unbeantwortet gelassen, angesichts der aktuellen Situation allerdings verständlich.