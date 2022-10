Paukenschlag bei der Sport-Union Neckarsulm Trainer Walter Thomae ist zurück getreten.

Walter Thomae ist nicht mehr Chefcoach der Sport-Union Neckarsulm. Einen Tag nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen die TSG Backnang ist der Cheftrainer unseres Oberliga-Teams zurückgetreten.

Thorsten Damm, der sportliche Leiter der SUN sagte in einem ersten Statement: „Walter hat nicht nur mit seiner Art, sondern auch mit seiner fachlichen Art begeistert und überzeugt. Die Tatsache, dass er die Verantwortung für die sportliche Situation übernimmt, sich dadurch selbstlos einen Impuls für die Mannschaft und den Verein erhofft und zudem keine sonstigen Nebengeräusche benennt, zeigt seine Größe.“

Die Trainingsarbeit in der kommenden Woche werden Co-Trainer Nikola Grgic und Teammanager Robin Neupert übernehmen. Sie werden die SUN auch beim morgigen WFV-Pokal-Achtelfinale gegen den SSV Ulm (Anpfiff: 14:00, Pichterichstadion) betreuen.

Die Sport-Union Neckarsulm bedauert den Rücktritt von Walter Thomae, bedankt sich für die geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles erdenklich Gute.

