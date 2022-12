Das ist Guido Neumann. – Foto: Zweckel

Trainerposten beim FSV Duisburg wird neu besetzt Oberliga Niederrhein: Ein alter Bekannter kehrt an die Warbruckstraße zurück und soll den nahezu unmöglichen Klassenerhalt noch schaffen.

Abgeschlagen steht der FSV Duisburg in der Oberliga Niederrhein am Tabellenende. In 20 Spielen konnten die Kicker nur magere acht Punkte holen, der Abstand zum rettenden Ufer beträgt schon 16 Zähler. Eigentlich ist das kaum noch aufzuholen und doch versucht der FSV alles. Am 1. Januar übernimmt deshalb mit Guido Naumann ein alter Bekannter die Geschicke an der Seitenlinie.

Schon am vergangenen Sonntag konnte der aufmerksame Beobachter Guido Naumann an der Warbruckstraße erblicken. Da war der 54-Jährige nämlich bei der 0:3-Niederlage gegen den TVD Velbert vor Ort, um sich ein Bild von der Mannschaft zu machen, die er im kommenden Jahr übernehmen wird. Für ihn wird es die zweite Amtszeit bei dem FSV Duisburg sein, bereits von September 2015 bis April 2016 stand er beim FSV an der Seitenlinie. >>> Das ist Guido Naumann Damals musste Naumann nach einem torlosen Remis gegen die SpVgg Odenkirchen das Feld räumen, da der Verein das Aufstiegsziel in die Oberliga gefährdet sah. Dass es dann auch sein Nachfolger Günter Abel nicht schaffte, konnte das Unverständnis über die Entlassung bei Naumann auch nicht mindern. Trotzdem blieb der Trainer mit Erol Ayar, dem Vorsitzenden des FSV, in Kontakt und als sich dieser nun bei ihm meldete, sagte der Ex-Trainer zu. "Er ist der einzige, der uns in dieser Situation helfen kann", betonte Ayar in der WAZ.