Johannes Kohl (Bildmitte beim Kopfstoß) und Ralph Egeter (links daneben, leicht verdeckt) lenken auch in der kommenden Spielzeit die sportlichen Geschicke in Schnaittenbach. – Foto: Josef Trummer

Trainerduo Kohl/Egeter bleibt in Schnaittenbach an Bord Der Süd-Kreisligist wird mit dem erfolgreich arbeitenden Spielertrainerduo den eingeschlagenen Weg auch in der Spielzeit 2023/24 gemeinsam gehen

Das Fußballjahr 2023 hätte beim TuS Schnaittenbach nicht erfreulicher beginnen können: Das bewährte Trainerduo Johannes Kohl und Ralph Egeter und auch Torwarttrainer Stefan Schlaffer haben sich mit den Verantwortlichen des Kreisligisten geeinigt, auch in der kommenden Saison 2023/24 das Zepter im sportlichen Bereich weiterhin in den Händen zu halten. Die doch sehr wichtige Personalentscheidung teilte Spartenleiter Patrick Lassmann der Presse am Freitagabend mit.