Trainer Ulf Deutz hört im Sommer in Millingen auf Kreisliga A Moers: Der SV Millingen sucht einen Nachfolger für Ulf Deutz.

Am 4. Juni nach der A-Liga-Partie gegen den SV Schwafheim wird Ulf Deutz auf der Platzanlage des SV Millingen sicherlich etliche Umarmungen entgegennehmen. An dem Sonntag endet nicht nur die Saison. Es wird das letzte Spiel des 54-Jährigen als Trainer des SVM sein. „Ich gehe dann in Freundschaft. Das Projekt war von Anfang an auf drei Jahre ausgerichtet“, sagt Deutz, der 2020 den Bezirksligisten SV Budberg verließ und in Millingen anfing.