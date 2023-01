Trainer-Trio verlängert beim 1.FC Schwand Trainer-Trio um Matze Hartmann verlängert beim 1.FC Schwand

„Wir wären fehl am Platz, wenn wir nicht zeitnah versucht hätten, mit unseren Trainern zu verlängern“, so Abteilungsleiter Peter Leykauf. „Seit das Trio im Sommer 2019 für die 1. und 2. Mannschaft des 1.FC Schwand verantwortlich ist, konnte man beobachten, wie sich die Spieler sportlich, aber auch menschlich, weiterentwickelten. Beide Mannschaften sind zu einem eingeschworenen Haufen geworden, was letztlich auch mit der Grundstock des derzeitigen Erfolgs ist.“



Es war nicht selbstverständlich, dass das Trainergespann sofort seine Zusage gibt, denn es war bei den Verantwortlichen des 1.FC Schwand durchaus bekannt, dass nach dem Aufstieg im Vorjahr und der hervorragenden Hinrunde in der laufenden Saison beider Schwander Teams die Trainer für andere Vereine interessant wurden. Umso erfreulicher war es, dass weder Matthias Hartmann noch seine CoTrainer Andreas Kraus und Günther Siegmund mit ihrer Zusage zögerten und über die laufende Saison hinaus die Mannschaft des 1.FC Schwand trainieren werden.