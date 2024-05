Landesliga Südwest & Nordwest voraus - Landesliga Mitte praktisch raus

Spannung pur, nicht nur im Titelrennen! Drei Wochen vor Saisonende geht's auch im Abstiegskampf heiß her. Eine Besonderheit im Modus: Aus den beiden Bayernligen rettet sich der punktquotient-bessere Vierzehnte direkt! Aus den fünf Landesligen sogar zwei der fünf Tabellen-14.. FuPa hat berechnet, wer im spannenden Showdown vorne liegt, und wem im Zweifel also auch Platz 14 zum direkten Klassenerhalt reichen würde.

Der Modus: Um gemeinsam mit den 15 bayerischen Bezirksliga-Vizemeistern auf die Soll-Relegations-Teilnehmerzahl 28 zu kommen, ziehen 13 Landesliga-Teams in die Relegation zu den Landesligen ein. Heißt: neben den insgesamt zehn Tabellen-16. und -15. erwischt es nur drei der fünf 14.. Die beiden punktquotient-besseren Teams entgehen der Relegation und sind über diesen Umweg direkt gerettet!





📈 Ranking "Bessere Tabellen-14." - Stand: 02. Mai - 3 Spieltage vor Schluss:

Die beiden punktquotient-besseren Landesliga-14. entgehen der Abstiegsrelegation.



SW-14.: FV Illertissen II: Quotient 1,258 (39 Pkt. / 31 v. 34 Spielen) (min: 1,147)

NW-14.: TuS Aschaffenburg-Leider: Quotient 1,226 (38 Pkt. / 31 v. 34 Spielen) (min: 1,118 (Zielmarke: 43 Punkte)

NO-14.: Baiersdorfer SV: Quotient 1,065 (33 Pkt. / 31 v. 34 Spielen) (max: 1,235)

SO-14.: SSV Eggenfelden: Quotient 1,032 (32 Pkt. / 31 v. 34 Spielen) (max: 1,206)

Mitte-14.: SpVgg Landshut: Quotient 1,0 (29 Pkt. / 29 v. 32 Spielen) (max: 1,188)





Die Landesliga Südwest hat satt vorgelegt. Mit aktuell 39 Punkten bzw. einem Punktquotienten von 1,258 liegt die Südwest-Staffel in Front, dicht gefolgt von der Landesliga Nordwest. Beide - also aktuell der FV Illertissen II und TuS Aschaffenburg-Leider - haben es in der eigenen Hand. Beide Ligen benötigen rein rechnerisch 43 Punkte, dann ist Platz 14 direkt gerettet. Diese imaginäre Grenze reduziert sich von Spieltag zu Spieltag. Mit bereits großem Rückstand - aber immer noch in Reichweite - rangieren die Nordost- und die Südost-Staffel. Die aktuell schlechtesten Karten hat die Landesliga Mitte. Hier werden wohl "alle" drei Teams in die Relegationsmühle einziehen. Enorm spannend aber auch hier: wer packt noch den Sprung auf Rang 13!?