Ammerthal, Gebenbach & Jahn II nach Kornburg-Sieg so gut wie gerettet

Bayernliga-Relegation



Der Modus: Um gemeinsam mit den 5 Landesliga-Vizemeistern auf die Soll-Relegations-Teilnehmerzahl 12 zu kommen, ziehen 7 Bayernliga-Teams in die Relegation zu den Bayernligen ein. Heißt: neben den insgesamt sechs Tabellen-17., -16. und -15. erwischt es nur einen der beiden 14.. Der punktquotient-bessere entgeht der Relegation und ist über diesen Umweg direkt gerettet!





📈 Ranking "Bester Tabellen-14." - Stand: 02. Mai - 3 Spieltage vor Schluss:

Der punktquotient-bessere 14. der beiden Bayernligen entgeht der Abstiegsrelegation.



Nord-14.: TSV Kornburg: Quotient 1,33 (44 Pkt. / 33 v. 36 Spielen) (Zielmarke: 48 Punkte)

------------------------------------

Süd-14.: FC Ismaning: Quotient 1,16 (36 Pkt. / 31 v. 34 Spielen) (max: 1,32)





Durch den Sieg des TSV Kornburg am Maifeiertag ist das Rennen zugunsten der Bayernliga Nord so gut wie gelaufen. 44 Punkte hat der 14. der Nord-Staffel aktuell und benötigt rechnerisch nur noch vier Zähler aus drei Partien. Wie gesagt: rechnerisch, unter der recht abwegigen Hypothese, dass der FC Ismaning in der Bayernliga Süd alle drei restlichen Spiele gewinnt. Und: der TSV Kornburg spielt am Samstag beim Absteiger SV Donaustauf, der sich bekanntlich am Saisonende komplett vom Verbandsspielbetrieb verabschiedet. Heißt: der FC Ismaning muss sich drauf konzentrieren noch 13. zu werden, bei nur einem Zähler Rückstand auf Dachau. Und heißt auch: in der Bayernliga Nord sind die DJK Ammerthal und die DJK Gebenbach so gut wie durch. Die 48 Punkte reichen beiden Teams, sollten sie noch auf Rang 14 abrutschen. Rechnerisch wäre ein Abrutschen auf Rang 15 aber für beide noch theoretisch möglich. Am Wochenende tritt Gebenbach in Coburg an und kann mit einem Remis sich selbst - sowie die Ammerthaler gleich mit - direkt retten! Aber auch ansonsten reicht der DJK Ammerthal ein Zähler aus den letzten drei Spielen für den Klassenerhalt, um den Absturz auf Rang 15 zu verhindern.