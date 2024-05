Was wäre, wenn...?: Zeit für Rechenspiele in der unberechenbaren Liga

Die erste Entscheidung ist bereits gefallen. Seit dem 1. Mai steht fest, dass neben dem SV Donaustauf, der freiwillige zurückgezogen hat, auch der 1. SC Feucht absteigen muss. Der 36. Spieltag, der den Abschluss einer Englischen Woche bildet, wird dafür sorgen, dass ohnehin schon bestehende Tendenzen an den Brennpunkten der Liga noch deutlicher erkennbar sein werden. Der Blick auf die Tabelle wird dabei immer intensiver - es beginnt die Zeit der Rechenspielchen. Dabei aber bitte nicht vergessen: Diese Bayernliga Nord ist unberechenbar!

Die zentrale Meisterfrage: Ist die SpVgg Hankofen-Hailing noch zu stoppen? Vor dem kommenden Wochenende haben die Niederbayern bereits satte sechs Punkte Vorsprung auf das punktgleiche Verfolger-Duo Eltersdorf und Eichstätt. ABER: Der Spitzenreiter ist das einzige Mitglied des Top-Trios, das noch spielfrei hat - nämlich am 37. Spieltag. Für die Truppe um Spielertrainer Tobias Beck hat Reise zu SpVgg Bayern Hof am Samstag also große Bedeutung.

Auch Eltersdorf und Eichstätt müssen jeweils auswärts ran. Für die Quecken geht es in Ammerthal, dessen Klassenerhalt mehr oder weniger fix ist , auch darum, die Derbyniederlage gegen den ATSV Erlangen vergessen zu machen. Eichstätt hat ein offensichtlich noch dickeres Brett zu bohren. Der VfB muss nämlich ins Kräuterdorf. Dort wartet mit dem TSV Abtswind das drittstärkte Team der Rückrunde. Auf der anderen Seite geht es für Dußler, Cosar & Co. aber nur noch um die berühmte "Goldene Ananas"

Das Ringen um den direkten Klassenerhalt

Wie eingangs erwähnt, ist der direkte Abstieg bereits geklärt. Fix ist zudem, dass der Würzburger FV in die Relegation muss. Durch den Sieg des TSV Kornburg am Maifeiertag ist das Rennen um den besten Rangvierzehnten der beiden Bayernligen zugunsten der "Nord" so gut wie gelaufen. Heißt: Neben dem WFV wird nur für zwei weitere Teams die Saison verlängert werden. Aller Voraussicht nach handelt es sich dabei um die Aufsteiger FC Coburg und Fortuna Regensburg.

Gegen die Vestekicker spricht nicht nur der aktuelle Punktestand, sondern auch die derzeitige Form. Am Samstag empfängt die Truppe von Lars Müller die DJK Gebenbach. Die Dr.-Stocke-Anlage ist dabei nicht unbedingt ein Vorteil, sind doch Civelek & Co. die drittschwächste Heimelf der Liga. Ähnlich wie Coburg geht es auch der Regensburger Fortuna, die es am 36. Spieltag mit dem Würzburger FV zu tun bekommt.

Die Mannschaft ab Tabellenplatz 13 (DJK Gebenbach) aufwärts sind gefühlt bereits gerettet. Um komplett sicher zu gehen, braucht's nur noch einen Punkt!

Die Begegnungen des 36. Spieltages in der Übersicht:

Freitag: