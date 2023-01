Trainer Kuban hört im Sommer in Lüttingen auf Kreisliga A Moers: Bislang gibt es keinen Nachfolger.

Nach sechs Jahren wird Stefan Kuban sein Traineramt beim A-Kreisligisten SSV Lüttingen am Ende dieser Saison niederlegen. In den vergangenen beiden Spielzeiten waren die „Fischerdörfler“ nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert.