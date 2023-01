Trainer Florian Ey verlängert beim FV Sulz Auch Co-Trainer Torsten Griesbaum und Torwarttrainer Daniel Keller haben für die nächste Saison zugesagt.

Trainer Florian Ey „hat sich in der Vorrunde sehr gut beim FV Sulz eingearbeitet“, heißt es von Seiten des FVS. Aktuell belegt die Mannschaft den dritten Rang in der Bezirksliga. Auch Co-Trainer Torsten Griesbaum und Torwarttrainer Daniel Keller haben für die nächste Saison zugesagt. „Wir sind sehr froh, mit dem Trainerteam auch über die Saison hinaus zusammenarbeiten zu können. Das Gesamtbild passt, auch außerhalb des Spielfelds wächst etwas zusammen, was in Zukunft den Verein weiterbringen wird“, heißt es von Seiten des FVS.

Zehnle macht weiter

Fußball-Bezirksligist SV Oberschopfheim wird auch in der Saison 2023/24 von Alexander Zehnle trainiert. Zehnle, der zuvor in der Jugendabteilung des Offenburger FV tätig war, geht im Sommer in seine fünfte Saison beim Tabellensiebten (23 Punkte).