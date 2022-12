Trainer des VfL Benrath tritt zurück Ismail Hajjam zog damit die Konsequenzen aus einer enttäuschenden Hinrunde in der Bezirksliga.

Schon vor dem letzten Spiel des Jahres, dem mit 2:4 verloren gegangenen Derby gegen Sparta Bilk, hatte Ismail Hajjam den Klub darüber informiert, von seinem Posten zurücktreten zu wollen. Hajjam zog damit die Konsequenzen aus einer gemessen an den nackten Resultaten enttäuschenden Hinrunde. „Ich bin kein Egoist und liebe diese Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, dass den Jungs neue Ideen von einem neuen Trainer gut tun würden. Daher ist es aus meiner Sicht der richtige Schritt, den Weg frei zu machen“, erklärte der 43-Jährige.

Auf Seiten des Vereins nahm man das Rücktrittsgesuch zähneknirschend an. „Ismail hat in den letzten Jahren enorm viel für den VfL geleistet und auch in dieser Saison gute Arbeit abgeliefert. Daher hätten wir gerne mit ihm als Trainer weitergemacht“, sagt Sebastian Linden. Letztlich entsprachen das Vorstandsmitglied und seine Kollegen aber dem Wunsch des sympathischen Coaches, dem es am Ende des Tages nicht gelungen war, aus der talentierten Mannschaft eine widerstandsfähige Truppe zu machen. „Wir haben eine Reihe junger, richtig guter Kicker in unseren Reihen. Aber wir haben zu viele Trainingsweltmeister“, bemängelt Linden.