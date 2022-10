Traben-Trarbach eine Nummer zu groß für wackere Morscheider Kreisliga B I: Die SG Traben-Trarbach schlägt in ihrem letzten Spiel vor der Winterpause die DJK Morscheid erwartungsgemäß mit 4:0 und unterstreicht damit ihre Titelambitionen. Warum der Außenseiter vom Hunsrück trotz der klaren Niederlage aber keineswegs enttäuscht hat. VIDEOINTERVIEW

Der für den kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen ausgefallenen Spielertrainer Tim Eckstein eingesprungene Torsten Hieke hatte nicht viel Zeit, das Team auf die Aufgabe gegen die DJK Morscheid vorzubereiten: Mit einer kurzen, knackigen Ansprache und einer klaren Zielsetzung sollte mit dem neunten Saisonsieg ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft und Rückkehr in die A-Klasse getan werden. Am Ende hatte der noch einmal auf die Traben-Trarbacher Trainerbank zurückgekehrte Hieke allen Grund zur Freude: „Es war wichtig, der Mannschaft nochmals eindringlich nahe gelegt zu haben, Morscheid nicht zu unterschätzen und dass es nur mit 100 Prozent Einsatz und Willen geht. Die Jungs haben meine Vorgaben komplett umgesetzt. In der ersten Halbzeit hätte ich mich allerdings über ein zweites Tor umso mehr gefreut“.

Morscheids Trainer Stefan Klein: