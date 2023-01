Torwart-Schock und nervenstarke Fortuna beim Simpl Hallen Masters Der Siegerpokal des topbesetzten Hallenturniers in Auerbach wandert zum bereits vierten Mal in die Domstadt

Wiederholungstäter: Der SV Fortuna Regensburg hat es wieder getan! Nach 2016, 2017 und 2020 triumphierten die von Helmut Zeiml trainierten Techniker ein weiteres Mal beim mit Bayern- und Landesligisten gespickten Hallenturnier in Auerbach, das zum ersten Mal den Namen „Simpl Hallen Masters“ trug. Erneut machten Arber Morina, Philip Bockes und Co. ihrem Namen als Hallenspezialisten alle Ehre. Höhepunkt war der im Neunmeterschießen eingetütete Sieg im Endspiel über Bayernligist ATSV Erlangen. Einen Schockmoment gab es in der gutbesuchten Helmut-Ott-Halle allerdings auch im Laufe des Sonntags...