Torfestival in Tuggen - YF gewinnt Spitzenspiel gegen Wettswil 1. Liga, Gruppe 3: 15. Runde von Eric Fuchs · Gestern, 23:50 Uhr · 0 Leser

Tuggen (in weiss-blau) springt dank eines 5:4-Erfolgs über Kosova auf Rang zwei. – Foto: dsc

Am turbulenten 20. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat YF Juventus seinen Status als Ligakrösus mit einem Sieg über den ersten Verfolger Wettswil-Bonstetten zementiert. Tuggen sprang dank eines 5:4-Erfolges über Kosova auf Rang zwei, während Dietikon in den Schlussminuten noch den Sieg aus den Händen gab.

Getroffen: Vierfacher Rodrigues Matchwinner bei Tuggens Spektakel-Sieg

In einer nervenaufreibenden Partie hat der FC Tuggen den FC Kosova zu Hause mit 5:4 bezwungen und springt damit wieder auf den zweiten Tabellenrang vor. Nach zwei Auswärtsspielen wollte Tuggen vor heimischem Publikum eine Reaktion auf die klare 0:5-Niederlage zuletzt gegen Winterthur zeigen – und startete stark. Bereits nach sechs Minuten brachte Fernando Rodrigues sein Team nach einem Abpraller in Führung. Nur wenig später erhöhte er auf 2:0, bevor Nathan Tayey in der 21. Minute das 3:0 erzielte. Tuggen zeigte sich im Vergleich zum letzten Spiel deutlich verbessert und spielte offensiv und selbstbewusst.

Erst nach rund 30 Minuten kam Kosova besser ins Spiel und verkürzte durch Enis Kuka auf 1:3. Danach verlor Tuggen etwas den Rhythmus, und bis zur Pause blieben grosse Chancen aus. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel turbulenter: Kosova erzielte nach einem Eckball das 2:3. Doch erneut reagierte Tuggen – und wieder war es Rodrigues, der mit seinem dritten Treffer auf 4:2 stellte. Kurz darauf verkürzte Kosova erneut, doch Rodrigues schlug ein viertes Mal (!) zu und erhöhte auf 5:3.

Das torreiche Spiel blieb jedoch bis zum Ende spannend: Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Kosova nochmals der Anschlusstreffer zum 4:5. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Tuggen verteidigte den Vorsprung und sicherte sich nach einem wilden Spielverlauf mit neun Toren verdient die drei Punkte. "Am Schluss hat uns vielleicht die Energie ein bisschen gefehlt, es war das dritte Spiel in einer Woche. Aber ein 3:0 darf man trotzdem nicht verschenken, sodass man am Schluss noch um den Sieg zittern muss", fasste Tuggens Aussenverteidiger Alessandro Kräuchi die Partie auf der vereinseigenen Webseite zusammen. Gewonnen: YF Juventus siegt in Unterzahl im Spitzenspiel

YF Juventus hat das formstarke Wettswil-Bonstetten mit 1:0 geschlagen - und dies trotz numerischer Unterzahl. Die Stadtzürcher bestätigen damit ihren Status als stärkstes Team der Gruppe.