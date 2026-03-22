Torfestival in Tuggen - YF gewinnt Spitzenspiel gegen Wettswil

Am turbulenten 20. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat YF Juventus seinen Status als Ligakrösus mit einem Sieg über den ersten Verfolger Wettswil-Bonstetten zementiert. Tuggen sprang dank eines 5:4-Erfolges über Kosova auf Rang zwei, während Dietikon in den Schlussminuten noch den Sieg aus den Händen gab.
Getroffen: Vierfacher Rodrigues Matchwinner bei Tuggens Spektakel-Sieg
In einer nervenaufreibenden Partie hat der FC Tuggen den FC Kosova zu Hause mit 5:4 bezwungen und springt damit wieder auf den zweiten Tabellenrang vor.
Nach zwei Auswärtsspielen wollte Tuggen vor heimischem Publikum eine Reaktion auf die klare 0:5-Niederlage zuletzt gegen Winterthur zeigen – und startete stark. Bereits nach sechs Minuten brachte Fernando Rodrigues sein Team nach einem Abpraller in Führung. Nur wenig später erhöhte er auf 2:0, bevor Nathan Tayey in der 21. Minute das 3:0 erzielte. Tuggen zeigte sich im Vergleich zum letzten Spiel deutlich verbessert und spielte offensiv und selbstbewusst.
Erst nach rund 30 Minuten kam Kosova besser ins Spiel und verkürzte durch Enis Kuka auf 1:3. Danach verlor Tuggen etwas den Rhythmus, und bis zur Pause blieben grosse Chancen aus.
Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel turbulenter: Kosova erzielte nach einem Eckball das 2:3. Doch erneut reagierte Tuggen – und wieder war es Rodrigues, der mit seinem dritten Treffer auf 4:2 stellte. Kurz darauf verkürzte Kosova erneut, doch Rodrigues schlug ein viertes Mal (!) zu und erhöhte auf 5:3.
Das torreiche Spiel blieb jedoch bis zum Ende spannend: Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Kosova nochmals der Anschlusstreffer zum 4:5. In der Schlussphase drängten die Gäste auf den Ausgleich, doch Tuggen verteidigte den Vorsprung und sicherte sich nach einem wilden Spielverlauf mit neun Toren verdient die drei Punkte.
"Am Schluss hat uns vielleicht die Energie ein bisschen gefehlt, es war das dritte Spiel in einer Woche. Aber ein 3:0 darf man trotzdem nicht verschenken, sodass man am Schluss noch um den Sieg zittern muss", fasste Tuggens Aussenverteidiger Alessandro Kräuchi die Partie auf der vereinseigenen Webseite zusammen.
Gewonnen: YF Juventus siegt in Unterzahl im Spitzenspiel
YF Juventus hat das formstarke Wettswil-Bonstetten mit 1:0 geschlagen - und dies trotz numerischer Unterzahl. Die Stadtzürcher bestätigen damit ihren Status als stärkstes Team der Gruppe.
YF Juventus übernahm zu Beginn die Kontrolle über das Spiel, wodurch die Säuliämtler in den ersten 15 Minuten hauptsächlich mit Defensivarbeit beschäftigt waren. Das Team von Trainer Mirzai zeigte sich jedoch gut organisiert, verteidigte diszipliniert und fand zunehmend besser ins Spiel. Nach Ballgewinnen nutzten die Ämtler geschickt die Räume hinter dem gegnerischen Mittelfeld, was zu vielversprechenden Angriffen führte – insbesondere über den auffälligen Figueiredo auf der linken Seite, der oft nur durch Fouls gestoppt werden konnte. Dennoch blieben klare Torchancen aus, da auch die Abwehr der Gastgeber stabil stand.
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Kurz vor der Pause kam es zu einer entscheidenden Szene: Di Battista wurde nach einem Zuspiel von Hager auf dem Weg zum Tor gefoult. Der Schiedsrichter wertete dies als Notbremse und zeigte die Rote Karte. In Überzahl versuchte WB in der zweiten Halbzeit, das Spiel zu dominieren, während sich Juventus auf die Defensive konzentrierte. Trotz Feldüberlegenheit erspielten sich die Rotschwarzen nur wenige gefährliche Abschlüsse. Die beste Chance vergab Vukasinovic, dessen Schuss stark pariert wurde.
Juventus hingegen nutzte eine seltene Konterchance effizient und erzielte das entscheidende Tor. WB konnte darauf nicht mehr reagieren und verlor die Partie knapp und unglücklich mit 0:1.
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Verloren: Dietikon verspielt den "Dreier"
Über weite Strecken sah der FC Dietikon in seinem Aufeinandertreffen gegen die U21 des FC St. Gallen wie der sichere Sieger aus. Doch wegen zwei Gegentreffern in der 88. und 94. Minute verlor die Tarone-Elf noch mit 1:2 gegen die Ostschweizer.
Gepunktet: "Spielvi" sichert sich wichtigen Auswärtspunkt
Zwei Wochen nach dem ersten Vollerfolg der Saison gibt es für die "Spielvi" auswärts beim FC Mendrisio immerhin einen weiteren Zähler. Das Tabellenschlusslicht trennte sich im Südtessin 1:1. Der Torschütze der Munotstädter war einmal mehr Rückkehrer Lukas Zwahlen (38.).
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