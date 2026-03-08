Im 18. Anlauf: erster Saisonsieg für "Spielvi" - Dietikon enttäuscht

Der FC Dietikon wartet im neuen Jahr auch nach der Partie gegen Taverne weiter auf den ersten "Dreier". – Foto: Facebook / FC Dietikon

Am 18. Spieltag der Erstliga-Gruppe 3 hat sich die SV Schaffhausen gegen den SV Höngg endlich über den ersten (!) Vollerfolg der Saison freuen können. Freude herrschte auch bei den Spitzenteams YF Juventus, Wettswil-Bonstetten und Tuggen, während die Verfolger Dietikon und Freienbach leer ausgingen.

In einer intensiven und kampfbetonten Partie war zu spüren, dass beide Mannschaften mitten im Abstiegskampf stecken. Besonders in der Schlussphase wurde es hitzig, sodass der Unparteiische zweimal die Gelbe und zweimal die Rote Karte zücken musste. Der Sieg sollte Schaffhausen neuen Hoffnungsschub geben: Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt nun noch neun Punkte.

Erlöst: "Spielvi" endlich mit erstem Saisonsieg Die SV Schaffhausen hat endlich ihren ersten Saisonsieg in der 1. Liga Classic feiern können. Nach 17 erfolglosen Anläufen mit lediglich drei Unentschieden gewann das Team von Trainer Ergün Dogru auswärts beim SV Höngg mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Rückkehrer Lukas Zwahlen kurz nach der Pause in der 49. Minute per Kopf.

Enttäuscht: Dietikon wartet 2026 weiter auf den ersten Sieg

Der FC Dietikon wartet im neuen Jahr auch nach der Partie gegen Taverne weiter auf den ersten "Dreier". Die Limmattaler unterlagen den ambitionierten Tessinern knapp mit 2:3.

Die Partie hatte für Dietikon vielversprechend begonnen: In der 15. Minute erzielte Neuzugang Josiah Daniel mit einem sehenswerten Schuss in die linke untere Ecke das 1:0. Doch praktisch im Gegenzug glich Diniz aus und sorgte kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer für die Wende. Sabbatini erhöhte später auf 3:1, bevor Dietikon zum späten Sturmlauf ansetzte.

Den Startschuss für die Aufholjagd lieferten allerdings die Gäste selbst. In der 85. Minute unterlief Taverne ein grober Abwehrfehler: Doppeltorschütze Arthur Bandeira Diniz stolperte im eigenen Strafraum und überliess Freddy M’Biye unfreiwillig den Ball. Der Dietiker Stürmer nutzte das Geschenk dankend und verkürzte auf 2:3.

Danach rollte Angriff um Angriff auf das Tor der Tessiner. In der Schlussphase wagte sich sogar Dietikons Torhüter Aleksandar Trazivuk bei Standardsituationen nach vorne, um vielleicht noch den Ausgleich zu erzwingen. Doch trotz fünf Minuten Nachspielzeit blieb der Lucky Punch aus. Taverne brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und sicherte sich die drei Punkte.

"Wir haben zu wenig aggressiv gespielt, waren in den Aktionen oft halbherzig", ärgerte sich Dietikon-Trainer Daniel Tarone in der "Limmattaler Zeitung" über die verpassten Punkte.

Gesagt: "Ich habe nicht daran gezweifelt, dass wir gewinnen"

Der FC Tuggen verteidigte dank eines 2:1-Heimsieges über die U21 des FC St. Gallen den zweiten Tabellenrang.

Die Mannschaft von Trainer Ivan Previtali begann die Partie mit viel Schwung und übernahm früh die Kontrolle. Die erste grosse Möglichkeit gehörte Altin Ramabaja, nachdem St. Gallens Torhüter Bujard einen kräftigen Schuss von Morina nur abprallen lassen konnte. Ramabaja brachte jedoch nicht genug Druck hinter den Ball, um die Chance zu verwerten. Trotz vereinzelter gefährlicher Konter der Gäste blieb Tuggen die spielbestimmende Mannschaft. Nach 25 Minuten folgte die verdiente Führung: Dardan Morina traf aus kurzer Distanz zum 1:0.

Kurz vor der Pause erhöhte Tuggen auf 2:0. Ramabaja nutzte eine unübersichtliche Situation im Strafraum der Gäste und schob den Ball sicher ins Tor. Die Pausenführung war verdient, da Tuggen nach dem ersten Treffer klar überlegen war und defensiv kaum etwas zuliess.

Auch in der zweiten Halbzeit kontrollierte das Heimteam das Spiel weitgehend. Erst in der 85. Minute gelang St. Gallen U21 mit der ersten grossen Chance der etwas glückliche Anschlusstreffer. Wirkliche Spannung kam jedoch nicht mehr auf, da Tuggen die Partie souverän zu Ende spielte.

"Wir haben den Match in den Zweikämpfen und mit dem Kollektiv für uns entschieden. Vor allem in der ersten Halbzeit sind wir nahe beieinander gestanden, haben die Räume gut geschlossen. In der zweiten Halbzeit haben wir diese Räume vielleicht etwas abgegeben. Aber ich habe nicht daran gezweifelt, dass wir gewinnen", kommentierte FCT-Torwart Miro Dabic die Partie auf der vereinseigenen Webseite.

Überrollt: Klarer Auswärtssieg für Wettswil in Widnau

Der FC Wettswil-Bonstten gewinnt auch das dritte Spiel unter Trainer Hesam Mirzai. Die Ämtler überrollten den FC Widnau klar mit 4:0 und bleiben dem FC Tuggen auf den Fersen.

Souverän: YF Juventus bekundet mit Baden keine Mühe

Nach zwei enttäuschenden Unentschieden zum Start in die Rückrunde hat Tabellenführer YF Juventus im dritten Spiel wieder einen klaren Sieg eingefahren. Die Stadtzürcher setzten sich gegen Baden deutlich mit 5:1 durch.

YF Juventus ging bereits nach einer Viertelstunde durch Samir Ramizi in Führung. Baden reagierte mit einer taktischen Umstellung von Trainer Eduardo Barrera und fand danach besser ins Spiel. Die Gäste liessen kaum noch Chancen zu und glichen dank eines sehenswerten Weitschusses von Joël Brack aus. Kurz darauf verhinderte der Zürcher Torhüter Joël Kiassumbua mit einer starken Parade gegen Badens Elis Isufi sogar den möglichen Führungstreffer.

Auf der Gegenseite patzte Badens Keeper Stefan Mitrev beim Herauslaufen, was Ramizi das 2:1 ermöglichte. Noch vor der Pause erhöhte Leonardo Uka nach einem Abwehrfehler auf 3:1. Nach Da Silva Chagas' 4:1 kurz nach Wiederbeginn und einer Gelb-Roten Karte gegen Ensar Huruglica war die Partie entschieden. Renato Spachiou traf per Penalty schliesslich zum Schlussstand.

Verloren: Erneut keine Punkte für Freienbach

Nur drei Tage nach der Niederlage unter der Woche bleibt der FC Freienbach erneut ohne Punkte. Die Höfner verloren in einer wenig ereignisreichen Partie gegen Collina d’Oro mit 0:1.

Die mitgereisten Freienbacher Fans, die den Weg ins Tessin auf sich genommen hatten, wurden in der ersten Halbzeit für ihre Reise nicht belohnt. Beide Teams bekundeten Mühe, ins Spiel zu finden, wodurch sich vor allem ein hart umkämpftes Geschehen im Mittelfeld entwickelte. Die Gastgeber wirkten dabei etwas körperbetonter, klare Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten Mangelware.

Umso überraschender fiel nach gut 20 Minuten der Führungstreffer für Collina d’Oro. Eine hohe Flanke aus dem Halbfeld, die lange unterwegs war, fand rund fünf Meter vor dem Tor mit Niccolo Spinelli einen Abnehmer. FCF-Torhüter Leon Merkas machte beim Gegentreffer keine glückliche Figur. Es blieb die einzige nennenswerte Szene in einer ansonsten ereignisarmen ersten Hälfte.

Nach der Pausenansprache von Trainer Stefan Flühmann präsentierte sich der FC Freienbach verbessert. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang es den Höfnern, Druck auf die spielstarke Defensive der Tessiner auszuüben. Die erste gute Möglichkeit liess auch nicht lange auf sich warten, als Teixeira mit einem Distanzschuss zum Abschluss kam. Später bot sich ihm mit einem wuchtigen Freistoss eine weitere Chance auf den Ausgleich, doch der Torhüter von Collina d'Oro reagierte aufmerksam.

Leider - aus Sicht der Freienbacher - konnte das Team dieses Niveau nicht dauerhaft halten. In der Folge gelang es Collina d'Oro wieder, Freienbach vermehrt in Zweikämpfe im Mittelfeld zu verwickeln, und die Gastgeber kamen sogar zu zwei hochkarätigen Kontergelegenheiten, um ihre Führung auszubauen. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Resultat zum Nachteil des FC Freienbach, der damit innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal ohne Punkte blieb.

Ärgerlich: Kosova verspielt 2:0-Führung

Auswärts beim FC Mendrisio sah es lange sehr gut aus für den FC Kosova. Die Stadtzürcher lagen beim Halbzeitpfiff 2:0 in Führung, kassierten aber letzten Endes eine 3:4-Niederlage. Denn nach dem Pausentee drehten die Tessiner auf und kehrten die Partie dank drei Treffern.

Zwar gelang dem FC Kosova in der 89. Minute der Ausgleich, was den Stadtzürchern vom Juchhof vermeintlich einen Punkt sicherte. Doch mit seinem persönlich dritten Tor entscheid Andreas Becchio in der 92. Minute die Partie für Mendrisio.

