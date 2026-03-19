Dietikon feiert ersten Sieg - Tuggen gegen Winterthurs U21 chancenlos 1. Liga, Gruppe 3: 19. Runde von Eric Fuchs · Gestern, 23:48 Uhr · 0 Leser

Im fünften Spiel nach der Winterpause gelang dem FC Dietikon (rot) gegen Collina d'Oro endlich der erste Sieg. – Foto: Facebook / FC Dietikon

In der Erstliga-Gruppe 3 haben Dietikon und Freienbach den ersten "Dreier" des Jahres einfahren können. Wettswil drehte gegen Höngg einen 0:1-Rückstand in deinen 4:1-Sieg. Bitter verlief die Runde dagegen für den FC Tuggen, der gegen Winterthurs U21 keinen Stich hatte. Kosova war dank des überragenden Enis Kuka erfolgreich und die "Spielvi" Schaffhausen musste sich Tabellenführer YF Juventus geschlagen geben.

Klare Sache: Wettswil siegt deutlich gegen Höngg

Wegen der Quali-Spiele des Schweizer Cups wurde die Partie zwischen Wettswil-Bonstetten und Höngg erst am Mittwoch ausgetragen. Die Ämtler bekundeten dabei beim 4:1-Heimsieg keine Probleme mit den Stadtzürchern. Beide Teams begannen die Partie mit hohem Tempo und ohne erkennbare Müdigkeit nach den Cup-Strapazen. Früh kam es zu ersten Chancen: Vukasinovic scheiterte alleine vor dem Tor, und auch Schneebeli verpasste knapp. Nach rund zwanzig Minuten ging Höngg in Führung, als Hadziarapovic sich durchsetzte und sein Schuss unglücklich abgefälscht wurde.

Der Rückstand weckte den FCWB, der nun aggressiver spielte. In der 32. Minute gelang Peter der Ausgleich, und kurz darauf verwandelte ebendieser Peter einen Elfmeter sicher zur Führung. Nach der Pause knüpfte das Team nahtlos an diese starke Phase an. Di Battista erhöhte mit einem sehenswerten Treffer, während weitere Chancen - etwa durch Figueiredo - ungenutzt blieben. Den Schlusspunkt setzte erneut Peter mit seinem dritten Tor, nachdem sich die Mannschaft sehenswert durchkombiniert hatte. Insgesamt überzeugte der FCWB mit Einsatz, Spielfreude und Effizienz nach anfänglichem Rückstand.

Mit diesem Sieg rückt Wettswil auf den zweiten Tabellenplatz vor. Am Samstag steht das nächste wichtige Spiel der Ämtler gegen Tabellenführer YF Juventus an. Mehr zu Wettswil-Bonstetten - Höngg Kassiert: Tuggen wird vorgeführt

Der FC Tuggen zog beim Spiel gegen die U21 des FC Winterthur einen rabenschwarzen Tag ein und unterlag gleich mit 0:5. Das Spiel auf der Schützenwiese begann intensiv, mit hohem Pressing und viel Tempo auf beiden Seiten. Die jungen Winterthurer traten selbstbewusst auf und hielten gegen Tuggen gut mit, obwohl diese als Favorit galten. Beide Teams hatten jedoch Mühe im letzten Drittel: Zwar wurde das Mittelfeld oft schnell überbrückt, doch der entscheidende Pass misslang häufig. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Winterthur Nachwuchs (@fcwinterthur_nachwuchs) Nach rund 30 Minuten fiel das erste Tor: Tuggen stand zu offensiv und wurde ausgekontert, wobei Maksutaj eiskalt verwertete. Kurz nach der Pause folgte der nächste Rückschlag: Ein Ballverlust in der Defensive ermöglichte Holder das 2:0. Nur wenig später erhöhte erneut Holder aus spitzem Winkel auf 3:0 und entschied die Partie frühzeitig. Tuggen verlor in dieser Phase komplett den Zugriff, was Winterthur mit zwei weiteren Treffern zum klaren 5:0-Endstand ausnutzte. Gesagt: "Das tut gut"

Im fünften Spiel nach der Winterpause gelang dem FC Dietikon endlich der erste Sieg: Mit einem knappen 1:0-Auswärtserfolg gegen Collina d’Oro wahrten die Limmattaler ihre Aussenseiterchancen im Rennen um die Aufstiegsrunde zur Promotion League. Die Begegnung war von Beginn an intensiv und taktisch geprägt. Beide Teams setzten auf offensive Formationen, doch klare Torchancen blieben lange Mangelware. Die erste nennenswerte Aktion hatte Dietikon nach 22 Minuten, als Captain Dalipi nach einem Eckball knapp verzog. Defensiv überzeugte vor allem Torhüter André Imfeld, der mehrere gefährliche Situationen entschärfte und sein Team im Spiel hielt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Collina d'Oro (@fccollinadoro) Auch in der zweiten Halbzeit dominierte das Mittelfeldgeschehen, während echte Strafraumszenen selten blieben. Als vieles bereits auf ein torloses Remis hindeutete, gelang Dietikon in der Schlussphase doch noch der entscheidende Treffer: Nach einem schnellen Angriff über mehrere Stationen traf Dalipi in der 88. Minute zum viel umjubelten 1:0. Nach einem durchzogenen Start ins neue Jahr bedeutet der Sieg für die Dietiker eine grosse Erleichterung und gibt dem Team neue Hoffnung, im Kampf um die Aufstiegsplätze weiterhin mitreden zu können. "Endlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnt. Es ist ein verdienter Sieg, der uns guttut", zeigte sich FCD-Trainer Daniel Tarone erleichtert in der "Limmattaler Zeitung". Verloren: Keine Chance für Schaffhausen gegen den Leader

Bereits am vergangenen Mittwoch traf die "Spielvi" Schaffhausen auf YF Juventus. Die Munotstädter hatten gegen den Tabellenführer keinen Stich und unterlagen klar mit 0:3.

Tabellenschlusslicht SV Schaffhausen musste sich Leader YF Juventus 0:3 geschlagen geben. – Foto: @Fussball_Regional_Support