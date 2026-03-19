Dietikon feiert ersten Sieg - Tuggen gegen Winterthurs U21 chancenlos

In der Erstliga-Gruppe 3 haben Dietikon und Freienbach den ersten "Dreier" des Jahres einfahren können. Wettswil drehte gegen Höngg einen 0:1-Rückstand in deinen 4:1-Sieg. Bitter verlief die Runde dagegen für den FC Tuggen, der gegen Winterthurs U21 keinen Stich hatte. Kosova war dank des überragenden Enis Kuka erfolgreich und die "Spielvi" Schaffhausen musste sich Tabellenführer YF Juventus geschlagen geben.
Klare Sache: Wettswil siegt deutlich gegen Höngg
Wegen der Quali-Spiele des Schweizer Cups wurde die Partie zwischen Wettswil-Bonstetten und Höngg erst am Mittwoch ausgetragen. Die Ämtler bekundeten dabei beim 4:1-Heimsieg keine Probleme mit den Stadtzürchern.
Beide Teams begannen die Partie mit hohem Tempo und ohne erkennbare Müdigkeit nach den Cup-Strapazen. Früh kam es zu ersten Chancen: Vukasinovic scheiterte alleine vor dem Tor, und auch Schneebeli verpasste knapp. Nach rund zwanzig Minuten ging Höngg in Führung, als Hadziarapovic sich durchsetzte und sein Schuss unglücklich abgefälscht wurde.
Der Rückstand weckte den FCWB, der nun aggressiver spielte. In der 32. Minute gelang Peter der Ausgleich, und kurz darauf verwandelte ebendieser Peter einen Elfmeter sicher zur Führung. Nach der Pause knüpfte das Team nahtlos an diese starke Phase an. Di Battista erhöhte mit einem sehenswerten Treffer, während weitere Chancen - etwa durch Figueiredo - ungenutzt blieben.
Den Schlusspunkt setzte erneut Peter mit seinem dritten Tor, nachdem sich die Mannschaft sehenswert durchkombiniert hatte. Insgesamt überzeugte der FCWB mit Einsatz, Spielfreude und Effizienz nach anfänglichem Rückstand.
Mit diesem Sieg rückt Wettswil auf den zweiten Tabellenplatz vor. Am Samstag steht das nächste wichtige Spiel der Ämtler gegen Tabellenführer YF Juventus an.
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Kassiert: Tuggen wird vorgeführt
Der FC Tuggen zog beim Spiel gegen die U21 des FC Winterthur einen rabenschwarzen Tag ein und unterlag gleich mit 0:5.
Das Spiel auf der Schützenwiese begann intensiv, mit hohem Pressing und viel Tempo auf beiden Seiten. Die jungen Winterthurer traten selbstbewusst auf und hielten gegen Tuggen gut mit, obwohl diese als Favorit galten. Beide Teams hatten jedoch Mühe im letzten Drittel: Zwar wurde das Mittelfeld oft schnell überbrückt, doch der entscheidende Pass misslang häufig.
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Nach rund 30 Minuten fiel das erste Tor: Tuggen stand zu offensiv und wurde ausgekontert, wobei Maksutaj eiskalt verwertete. Kurz nach der Pause folgte der nächste Rückschlag: Ein Ballverlust in der Defensive ermöglichte Holder das 2:0. Nur wenig später erhöhte erneut Holder aus spitzem Winkel auf 3:0 und entschied die Partie frühzeitig. Tuggen verlor in dieser Phase komplett den Zugriff, was Winterthur mit zwei weiteren Treffern zum klaren 5:0-Endstand ausnutzte.
Gesagt: "Das tut gut"
Im fünften Spiel nach der Winterpause gelang dem FC Dietikon endlich der erste Sieg: Mit einem knappen 1:0-Auswärtserfolg gegen Collina d’Oro wahrten die Limmattaler ihre Aussenseiterchancen im Rennen um die Aufstiegsrunde zur Promotion League.
Die Begegnung war von Beginn an intensiv und taktisch geprägt. Beide Teams setzten auf offensive Formationen, doch klare Torchancen blieben lange Mangelware. Die erste nennenswerte Aktion hatte Dietikon nach 22 Minuten, als Captain Dalipi nach einem Eckball knapp verzog. Defensiv überzeugte vor allem Torhüter André Imfeld, der mehrere gefährliche Situationen entschärfte und sein Team im Spiel hielt.
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Auch in der zweiten Halbzeit dominierte das Mittelfeldgeschehen, während echte Strafraumszenen selten blieben. Als vieles bereits auf ein torloses Remis hindeutete, gelang Dietikon in der Schlussphase doch noch der entscheidende Treffer: Nach einem schnellen Angriff über mehrere Stationen traf Dalipi in der 88. Minute zum viel umjubelten 1:0.
Nach einem durchzogenen Start ins neue Jahr bedeutet der Sieg für die Dietiker eine grosse Erleichterung und gibt dem Team neue Hoffnung, im Kampf um die Aufstiegsplätze weiterhin mitreden zu können.
"Endlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnt. Es ist ein verdienter Sieg, der uns guttut", zeigte sich FCD-Trainer Daniel Tarone erleichtert in der "Limmattaler Zeitung".
Verloren: Keine Chance für Schaffhausen gegen den Leader
Bereits am vergangenen Mittwoch traf die "Spielvi" Schaffhausen auf YF Juventus. Die Munotstädter hatten gegen den Tabellenführer keinen Stich und unterlagen klar mit 0:3.
Der Tabellenletzte Schaffhausen zeigte trotz frühem Rückstand eine engagierte Leistung, musste sich aber am Ende dem Tabellenführer geschlagen geben. Bereits nach gut 15 Minuten brachte ein Freistoss von Manuel Kubli die Zürcher Gäste in Führung, als der Ball unhaltbar im oberen Eck einschlug. Die Gastgeber reagierten mutig und erzielten scheinbar den Ausgleich: Thomas Kargbo köpfte nach einem Freistoss von Emre Ekinci ein. Der Treffer wurde jedoch wegen einer knappen und umstrittenen Abseitsentscheidung aberkannt.
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Auch nach der Pause blieb das Heimteam bemüht, doch erneut sorgte Kubli für den nächsten Rückschlag und erhöhte auf 0:2. Zu diesem Zeitpunkt waren noch rund 30 Minuten zu spielen. Die "Spielvi" kämpfte weiterhin gegen die drohende Niederlage an, konnte jedoch keine Wende mehr erzwingen. Kurz vor Schluss machte Arbnor Hasani mit einem Kopfball alles klar. Damit sicherten sich die Zürcher Gäste den Sieg und nahmen drei Punkte aus Schaffhausen mit.
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Gefreut: Effizientes Freienbach mit erstem Sieg in der Rückrunde
Im vierten Anlauf im neuen Jahr klappte es für den FC Freienbach: Die Höfner fuhren den ersten Sieg ein. Gegen den FC Widnau brauchte man für den klaren 3:1-Sieg nur wenige Chancen, um zum Erfolg zu kommen.
Bei schwierigen Wetterbedingungen auf der Chrummen entwickelte sich zunächst kein besonders flüssiges Fussballspiel. Der FC Freienbach begann eher zurückhaltend und überliess den Gästen vom FC Widnau weitgehend die Spielkontrolle. Die Rheintaler, die zwei ihrer letzten drei Partien gewonnen hatten, kamen deshalb früh zu guten Möglichkeiten. Nach einem Eckball von Shala wurde es erstmals gefährlich, und kurz darauf musste Freienbachs Torhüter Leon Merkas im Spielverlauf erstmals stark eingreifen.
Trotz der anfänglichen Überlegenheit der Gäste ging Freienbach nach rund 15 Minuten überraschend in Führung. Dario Marcon flankte präzise von der rechten Seite in den Strafraum, wo Cristiano Teixeira am höchsten stieg und per Kopf zum 1:0 traf. Am Spielgeschehen änderte sich dadurch zunächst wenig: Widnau blieb aktiv und kam nach etwa einer halben Stunde dem Ausgleich sehr nahe. Nach einer starken Aktion von Daniel Lässer kam der Ball zu D’Amico, doch Merkas verhinderte mit einer starken Parade den Treffer. Wenig später zeigte sich Freienbach erneut effizient: Eine Flanke von Luca Straub fand erneut Teixeira, der per Kopf zum 2:0 traf. Mit diesem etwas schmeichelhaften Vorsprung für die Gastgeber ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel entschied Freienbach die Partie früh. In der 49. Minute nutzte Leon Hajrizi eine unklare Situation nach einem Eckball und erzielte aus kurzer Distanz das 3:0. Kurz darauf hatte Teixeira per Penalty die Chance auf seinen Hattrick, schoss jedoch knapp am Tor vorbei. In der Folge kontrollierte Freienbach das Spiel souverän, während Widnau kaum noch gefährlich wurde. Erst kurz vor Schluss gelang den Gästen durch den eingewechselten Finn Metzler nach einem Freistoss-Abpraller noch der Ehrentreffer zum 3:1.
Getroffen: Kosova siegt dank überragendem Kuka
Ähnlich wie der FC Freienbach durfte auch der FC Kosova Zürich erstmals in der Rückrunde einen Sieg feiern. Die Stadtzürcher setzten sich gegen USV Eschen/Mauren mit 4:2 durch – und im Mittelpunkt stand dabei Enis Kuka.
Der Mittelstürmer brachte seine Mannschaft zunächst mit einem Doppelpack in der 20. und 37. Minute in Führung. Kurz vor der Pause gelang Eschen/Mauren zwar noch der Anschlusstreffer, doch nach dem Seitenwechsel rückte Kuka erneut ins Zentrum des Geschehens. Rund fünf Minuten nach Wiederanpfiff traf er innerhalb von nur drei Minuten gleich dreimal – wobei einer dieser Treffer unglücklicherweise ein Eigentor war.
Trotz dieses Missgeschicks prägte Enis Kuka die Partie entscheidend: Mit insgesamt vier Torbeteiligungen sorgte er dafür, dass Kosova Zürich den ersten Sieg der Rückrunde feiern konnte.
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