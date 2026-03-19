Starke Reaktion des FCWB

WB-Captain Flavio Peter trifft mittels Strafstoss zur 2:1-Führung. – Foto: Kaspar Köchli

Aufgrund der Cup-Qualifikation wurde das Meisterschaftsspiel des FC Wettswil-Bonstetten gegen den SV Höngg am Mittwochabend nachgeholt.

Nach dem Cup-Out beider Teams liegt der Fokus nun voll auf der Liga und bietet beste Voraussetzungen für ein spannendes Zürcher Duell.

Zudem wurde vor dem Anpfiff der ehemalige WB-Trainer Stephan Lichtsteiner gemeinsam mit seinem Staff verabschiedet , mit den besten Wünschen des Clubs für die Zukunft.

Vor dem Spiel wurden der ehemalige Trainer Stephan Lichtsteiner und sein Staff verabschiedet. Von links: Paul Trachsler, Stephan Zollinger (Sportchef WB), Stephan Lichtsteiner, Martin Meili (Präsident WB), Irhan Abdiji. – Foto: Kaspar Köchli

Doppelschlag vor der Pause

Beide Mannschaften starteten mit viel Elan in die Partie und liessen keine Müdigkeit vom Wochenende erkennen. Bereits nach sieben Minuten entwischte Vukasinovic der Höngger Hintermannschaft, zog alleine auf den Torhüter zu, verpasste jedoch den richtigen Abschlusszeitpunkt.

Wenig später verpasste Schneebeli eine Hereingabe im Strafraum nur um Haaresbreite. Nach zwanzig Minuten setzte sich der Höngger Hadziarapovic auf der linken Seite durch, sein Schuss wurde unhaltbar zum zwischenzeitlichen 0:1 abgefälscht.

Der Rückstand wirkte wie ein Weckruf für die Ämtler, die fortan entschlossener in die Zweikämpfe gingen. In der 32. Minute fiel der Ball vor die Füsse von Peter, der zum Ausgleich traf. Nur drei Minuten später erhielt der FCWB nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen, den Captain Peter souverän zur Führung verwandelte.

Souveräner Auftritt nach der Pause

Die Mirzai-Elf kam fulminant aus der Pause und knüpfte nahtlos an die starke Phase vor dem Seitenwechsel an. Di Battista umkurvte einen Gegenspieler und schlenzte den Ball sehenswert in die weite Ecke. Mit der komfortablen Führung im Rücken spielten die Ämtler weiterhin mutig nach vorne. Der wirblige Figueiredo liess die Höngger Abwehr stehen, sein Abschluss verfehlte das Tor knapp.

Den Schlusspunkt setzte erneut Peter mit seinem dritten Treffer des Abends, nachdem sich der FCWB mit mehreren sehenswerten Ballstafetten durch die Defensive kombinierte.

Spitzenkampf steht bevor

Bereits am Samstag treffen die Ämtler auswärts als neu Zweitplatzierter auf den Tabellenführer YF Juventus. Die Ausgangslage verspricht ein spannendes Duell, zumal die bisherigen Begegnungen zwischen den beiden Teams stets eng und umkämpft waren.

Nach dem intensiven Spiel gegen den SV Höngg will die Mannschaft fokussiert auftreten und weitere wichtige Punkte in der Meisterschaft sammeln. Anpfiff auf dem Zürcher Juchhof 1 wird am Samstagnachmittag um 16.00 Uhr sein.

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