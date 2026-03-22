WB verliert das Spitzenspiel knapp

Die beste WB-Gelegenheit durch Veljko Vukasinovic vermochte YF-Keeper Joel Kiassumbua glänzend zu vereiteln. – Foto: Kaspar Köchli

Es war angerichtet am Samstagnachmittag im Stadtzürcher Juchhof, als der FC Wettswil-Bonstetten auswärts beim Ligakrösus YF Juventus antrat.

YF belegt unangefochten den Tabellenrang eins, während sich der FCWB in einer eindrücklichen Serie von acht Siegen in Serie auf den zweiten Tabellenrang gespielt hat.

Die Platzherren versuchten gleich zu Beginn der Partie, das Spiel zu kontrollieren und die Säuliämtler waren in den ersten 15 Minuten mit Abwehrarbeit beschäftigt. Das Team von Mirzai war gut darauf eingestellt, verteidigte konzentriert und solidarisch und fand so nach und nach den Zugang zum Spiel.

Nach Balleroberungen begannen die Ämtler die Räume hinter dem Mittelfeld von Juventus zu finden, was zu aussichtsreichen Spielzügen führte. Der wirblige Figueiredo konnte auf der linken Aussenbahn Mal für Mal nur regelwidrig gestoppt werden.

Die Angriffsbemühungen resultierten in keinen klaren Torchancen, da die erfahrene Abwehr der Platzherren ebenfalls gut verteidigte.

Kurz vor der Pause entwischte Di Battista, schön von Hager lanciert, der Abwehr, und konnte, allein auf den Torhüter von Juventus zulaufend, nur noch mit einem Foul gestoppt werden. Der Schiedsrichter taxierte die Aktion ohne zu zögern als Notbremse und zückte die rote Karte.

Konter entscheidet das Spiel

In der zweiten Halbzeit bemühte sich WB das Spielgeschehen mit einem Mann mehr zu kontrollieren und sich Torchancen herauszuspielen, während sich Juventus zurückzog und auf die Defensive konzentrierte.

Die Rotschwarzen kamen jedoch zu wenig aussichtsreichen Abschlüssen. Den Besten sah Vukasinovic, von Peter bedient, vom glänzend reagierenden Kiassumbua im YF-Tor um den Pfosten gelenkt.

Auf der Gegenseite nutzte Juventus eine der wenigen Kontermöglichkeiten eiskalt aus. Ein langer Ball hinter die Abwehr von WB, wurde von der Aussenbahn scharf vor das Tor von Thaler gespielt, wo Spachiou allein vor Thaler nur noch einzuschieben brauchte.

In der Folge versuchte der FCWB eine Reaktion zu zeigen, konnte dem Schlussresultat von 0:1 jedoch nicht mehr entgegenwirken.

Nach dem sechsten Spiel in drei Wochen heisst es für den FCWB nun, sich gut zu erholen und sich so auf das nächste Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FC Mendrisio vorzubereiten.