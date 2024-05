Tor zur Kreisliga steht für Rothenstadt sperrangelweit offen

Der überraschende 2:1-Heimsieg des Kellerkindes TSV Püchersreuth (13./20) gegen den hohen Favoriten SpVgg Windischeschenbach (2./47) hat am 24. Spieltag der Kreisklasse Ost sowohl "oben", als auch "unten" in der Tabelle Auswirkungen nach sich gezogen. An der Tabellenspitze wird dem VfB Rothenstadt (1./52 - 1:0 gegen Altenstadt/VOH) die Meisterschaft nun nicht mehr zu nehmen sein, da sein Vorsprung gegenüber der Bachmeier-Elf auf fünf Punkte angewachsen ist. Ein Punkt würde den Weidener Vorstädtern am Wochenende bei den Ostlern reichen, um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga feiern zu können, da bei einer dann höchstens noch möglichen Punktgleichheit mit den Windischeschenbachern am Ende der VfB den direkten Vergleich für sich entscheiden würde.

In einer an Höhepunkten extrem armen Partie trennten sich die beiden Konkurrenten des Tabellenkellers Remis, was letztlich keinem etwas bringt. Ausgesprochen fair ging es in dieser so wichtigen Auseinandersetzung zur Sache, beide Mannschaften waren vom Anpfiff weg in erster Linie darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Während in den ersten zwanzig Minuten die Gäste optisch überlegen agierten, bestimmte danach die Heimelf das Geschehen, ohne jedoch - wie auch die SG zuvor - das gegnerische Tor in große Gefahr zu bringen. Kennzeichnend für dieses Spiel war, dass sowohl hüben wie drüben eine einzige Großchance - für die SG in der Anfangsphase, für die DJK in der Schlußminute - zu verzeichnen war. Am Ende stand ein 0:0 auf der Anzeigetafel, was weder "Fisch noch Fleisch" für beide Teams bedeutet. Mehr damit leben kann vermutlich der Gast, schon weil er auswärts antrat.

Beide Trainer - Uwe Hecht und Enrico Köllner - waren sich nach Spielende einig, dass das Match keinen Sieger verdient hatte. "Mit der genau gleichen taktischen Ausrichtung, nämlich dem Gegner die eigene Hälfte zu überlassen, um dann die Räume eng zu machen, ist es uns auf der anderen Seite nicht gelungen, in der Offensive den Druck zu erzeugen, um mehrere Torchancen herauszuspielen. Herauszuheben sind die trotz des Abstiegskampfs zum grossen Teil sehr fair geführten Zweikämpfe. Am Ende bleibt festzuhalten, das 0:0 ist zu diesem Zeitpunkt zu wenig", so DJK-Spielertrainer Enrico Köllner. Gästecoach Uwe Hecht hatte gegenüber FuPa zuvor nahezu das Gleiche geäußert.

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Jürgen Meißner - Zuschauer: 100