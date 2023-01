Tollhaus Kelheim: ATSV holt den Titel heim Eine an allen Tagen ausverkaufte Kelheimer Halle sieht Tore en masse und mit dem Gastgeber einen verdienten Sieger

Wer nicht mindestens eine Dreiviertelstunde vorm Auftaktspiel dieses Finaltages an der Kasse stand, der hatte Pech gehabt. Da meldete man nämlich bereits ausverkauft. Für die nötige Atmosphäre war gesorgt, und diese entfaltete sich dann auch schnell. Spätestens bei den Halbfinalspielen ging die Zuschauertribüne voll mit. Die Fangemeinden von Painten, Riedenburg und Abensberg waren mit ihren Trommeln, Fangesängen und Fahnen die lautesten. Abseits des Sportlichen sorgte die Versteigerung eines von Neymar jr. signierten Trikots im Rahmen der ATSV-Benefizaktion dafür, dass auch der gute Zweck nicht zu kurz kam. Für stolze 1200 Euro ging das gute Stück an die beiden Kelheimer Marcus Schilling und Jürgen Ungericht! Am 7. Januar war bereits das zwölfköpfige Ü32-Benefizturnier in der Halle vonstatten gegangen, welches der ATSV mit einem knappen Finalsieg über das „Team Bananenflanke“ für sich entschied. Ein Doppeltriumph des ATSV also beim eigenen Turnier. Und der war vollauf verdient.





Die Halbfinals waren hart umkämpft. Es setzten sich der SV Ihrlerstein mit einer erfahrenen Truppe (4:3 gegen Wackerstein-Dünzing) und der ATSV (4:2 gegen Abensberg) durch. Nachdem sich Weltenburg Platz sieben, Painten via Neunmeterschießen Platz fünf und Abensberg Platz drei im Endtableau gesichert hatten, legte Kreisklassist Ihrlerstein im Endspiel gut los. Auf das 1:0 durch Alex Bauer nach wenigen Augenblicken folgten Chancen, die Führung weiter auszubauen. Jene knifflige Phase überstand Kelheim – und fasste mit dem Ausgleich von Jonas Haas selbst Fuß. Nun war der ATSV da, drehte auf und stellte final auf 6:1. Haas traf noch zweimal, außerhalb trugen sich Christian Siller, Tim Selinger und Tobias Kellner in die Torschützenliste ein. Im gefühlten Duell „Jung gegen Erfahren“ machten also die Jungen das Rennen.





Zunächst waren vormittags die restlichen vier Spiele der Zwischenrunde über die Bühne gegangen. Die Gastgeber ließen sich auch gegen Weltenburg nicht lumpen und zogen ohne Verlustpunkt ins Halbfinale ein. Ihnen folgte mit A-Klassist FC Wackerstein-Dünzing ein Underdog, der im entscheidenden Spiel Match gegen Painten (5:3) die bessere Abschlussstärke bewies. In der anderen Staffel fielen sogar noch mehr Tore. Dem SV Ihrlerstein reichte ein abschließendes 4:4 gegen Riedenburg zum Gruppensieg. Während Riedenburg auf der Strecke blieb, jubelte auch Bezirksligist Abensberg, der in allen Spielen für Spektakel sorgte, mit sechs Punkten über's Weiterkommen.





Ein Fünferpack im „kleinen Finale“ bescherte Abensbergs Aron Aunkofer die Torjägerkrone. Stolle 15 Turniertreffer verbuchte der junge Stürmer der Babonen. Derweil gingen den Auszeichnungen für den besten Spieler und den besten Torhüter jeweils an Kicker des SV Ihrlerstein, und zwar an Alex Meier und Daniel Schandri. Wer dem ATSV Kelheim den Titel nächstes Mal streitig machen wird, diese Frage wird wohl erst in zwei Jahren beantwortet: Nächstes Jahr ist aufgrund der Hallensanierung eine weitere Auszeit des Turniers angesagt.





Die Ergebnisse des Final-Samstags in der Übersicht



Zwischenrunde, Gruppe I: TSV Abensberg – SV Saal 7:2, TV Riedenburg – SV Ihrlerstein 4:4. Abschlusstabelle: 1. SV Ihrlerstein 7 Punkte; 2. TSV Abensberg 6, 3. TV Riedenburg 4; 4. SV Saal 0



Gruppe II: SG Painten – FC Wackerstein-Dünzing 3:5, SpVgg Weltenburg – ATSV Kelheim 0:5. Tabelle: 1. ATSV Kelheim 9, 2. FC Wackerstein 6, 3. SG Painten 3, 4. SpVgg Weltenburg 0



Halbfinale: SV Ihrlerstein – FC Wackerstein 4:3, TSV Abensberg – ATSV Kelheim 4:2



Spiel um Platz 7: SV Saal – SpVgg Weltenburg 2:3



Spiel um Platz 5: TV Riedenburg – SG Painten 7:8 (6:6) nach Neunmeterschießen



Spiel um Platz 3: FC Wackerstein – TSV Abensberg 4:10



Endspiel: SV Ihrlerstein – ATSV Kelheim 1:6