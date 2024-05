Tolle Bühne für Wiesbadener AH-Teams

Wiesbaden. Während die Herren-Teams am 8. Mai 2024 (19.45 Uhr, Kunstrasen Helmut-Schön-Sportpark) in ihrem Kreispokalendspiel zwischen dem FC Bierstadt und dem Türkischen SV den Wiesbadener Teilnehmer am Fußball-Hessenpokal ermitteln, folgen die Alten Herren am 22. Juni auf der Anlage des FSV Schierstein 08 am Zehntenhof.