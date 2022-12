Tobias Schott und Bujar Gash verstärken Trainerteam beim SV Gottenheim Veränderungen zur Rückrunde beim SV Gottenheim

Sie bilden gemeinsam mit Sascha das neue Trainerteam des SVG. Diese Vereinbarung gilt ligaunabhängig über die Rückrunde hinaus. Der bisherige Co-Trainer Tobias Maurer wird aus beruflichen Gründen etwas kürzer treten und sich u.a. um die Torhüter kümmern. An den Spieltagen wird er zudem die Spieltagsorganisation rund ums Team übernehmen.

Mit Tobias Schott und Bujar Gashi konnten wir zwei erfahrene Spieler, die bereits erfolgreich beim VfR Hausen als Spielertrainer tätig waren, von unserem Weg überzeugen. In den gemeinsamen Gesprächen wurde offen über die Ausrichtung des Vereins und der Mannschaft gesprochen, wobei man sehr schnell einen Konsens fand.

Wir freuen uns über die Verstärkung unseres Trainerteams und wünschen einen guten Start und eine tolle Zusammenarbeit. Auch am weiteren Kader wird aktuell intensiv gefeilt, was wir in den

nächsten Wochen bekanntgeben werden.