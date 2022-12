Thomas Seeliger übernimmt TuS Dassendorf Fußballlehrer Thomas Seeliger wird Coach der TuS Dassendorf.

Ab dem kommenden Sommer wird das Team um Torjäger Martin Harnik von Thomas Seeliger gecoacht. Seeliger wirkte nach seiner Profilaufbahn (86 Spiele in der Bundesliga, 239 Spiele in der 2. Bundesliga) jahrelang erfolgreich in Hamburg – u.a. bei Altona 93 und Eintracht Norderstedt – wo zahlreiche Erfolge seinen Weg pflasterten. Zuletzt war Seeliger für den ambitionierten Regionalligisten Weiche Flensburg als Chefcoach tätig.

"Das macht uns sehr stolz"

Zum ersten Mal der Vereinsgeschichte der TuS Dassendorf wird ein ausgebildeter Fußballlehrer die Geschicke der ersten Mannschaft verantworten. "Das macht uns tatsächlich sehr stolz. Wir hatten mit Thomas vertrauensvolle Gespräche und freuen uns sehr auf das gemeinsame Wirken", so Jan Schönteich und Alexander Knull in der Pressemitteilung.