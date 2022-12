Trainerduo Hoffmann/Martens verlässt die TuS Dassendorf Nach nur einem Jahr werden Thomas Hoffmann und Peter Martens dem Wendelweg wieder den Rücken kehren.

Der Hamburger Serienmeister überrascht mit einer Pressemitteilung. Denn wie die Verantwortlichen der TuS Dassendorf am Sonntag mitteilten, wird das Trainer-Duo Thomas Hoffmann (53 Jahre) und Peter Martens (64) den Oberligisten nach der laufenden Saison wieder verlassen. Beide Coaches kamen erst im vergangenen Sommer zu "Dasse" zurück, nachdem sie den Verein 2018 schon mal verließen, um die TuS in der Oberliga wieder in ruhiges Fahrwasser zu lenken. Das ist ihnen bisher sehr gut gelungen. Und doch ist nach diesem Spieljahr wieder Schluss für die beiden Trainer.

Die Pressemitteilung der TUS Dassendorf im Wortlaut:



"Im Sommer übernahmen die beiden Vereinsikonen Thomas Hoffmann und Peter Martens in einer sportlich überaus schwierigen Situation die Geschicke unserer Mannschaft und führten uns wieder dorthin, wo wir hingehören: An die Tabellenspitze.



Nun übermittelten uns Hoffi und Peter, dass sie über den Sommer 2023 hinaus nicht zur Verfügung stehen werden. Wir bedauern dies außerordentlich, waren aber stets im Bilde, dass dieser Fall eintreffen könnte.



Für große Abschiedsworte ist es heute zu früh, schließlich werden wir noch ein halbes Jahr Seite an Seite unsere Spitzenposition verteidigen.



Die Bekanntgabe eines neuen Trainers erfolgt in den nächsten Tagen."