Testspiele live: So laufen die Partien am Mittwochabend

Der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen haben am Mittwoch verloren, doch zum Abend steigen viele Testspiele am Niederrhein - unter anderem mit Beteiligung des KFC Uerdingen, Ratingen 04/19, Holzheimer SG, FC Kosova Düsseldorf, SV Budberg oder VfL Jüchen-Garzweiler. Eine Auswahl von Spielen gibt es hier - den Rest findet ihr verlinkt im Kalender.

