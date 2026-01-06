Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Wintereinbruch: Wo finden Spiele statt? – Foto: Andreas Santner
FuPa-Ausfallticker: Diese Spiele fallen im Januar 2026 aus
FuPa präsentiert euch die Absagen und Ausfälle im Januar 2026 am Niederrhein.rn
Der Winter ist da - und deshalb kann es sein, dass im Fußballverband Niederrhein (FVN) insbesondere kurzfristig viele Spiele im Januar 2026 ausfallen. Der FuPa-Ausfallticker hält euch auf dem Laufenden.
Zur besseren Übersicht gibt es für jeden der zwölf Fußballkreise im FVN-Gebiet einen eigenen Ausfallticker - zusätzlich auch für alle überregionalen Partien ab der Bezirksliga aufwärts.
Um auf einen Ausfallticker zuzugreifen, müsst ihr lediglich unterhalb des jeweiligen Datums auf den Kreis-Namen klicken.
Per Klick auf das Datum lässt sich schnell und einfach ein anderer Tag auswählen, um die Absagen für andere Tage aufzurufen.
Sobald die Redaktion oder ein Vereinsverwalter eine Absage im System erfasst, werden die abgesagten Partien in der Übersicht angezeigt. Über die Filter-Funktion (hierfür "alle" klicken) könnt ihr euch außerdem die Liveticker eines Kreises anzeigen lassen. Sollte es hierzu Fragen geben, wendet euch jederzeit gerne an die Redaktion von FuPa per E-Mail an fupa@rp-digital.de.
