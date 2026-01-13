 2026-01-09T09:36:09.492Z

Allgemeines
Am Niederrhein wird wieder fleißig getestet.
Am Niederrhein wird wieder fleißig getestet. – Foto: Patrik Otte

Testspiele bis Donnerstag: Viel los am Niederrhein, aber wer spielt?

FuPa präsentiert euch die Testspiele bis einschließlich 15. Januar 2026, denn am Niederrhein drehen die Mannschaften nach dem Schneechaos wieder auf.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Regionalliga Nordost
Landesliga 1
Landesliga 2
Bezirksliga 1

Am Niederrhein wird wieder gespielt - und wie! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.

Die Testspiele am Dienstag, 13. Januar 2026

Heute, 19:30 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
SV Scherpenberg
SV ScherpenbergScherpenberg
19:30

Heute, 19:00 Uhr
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
19:00

So., 18.01.2026, 14:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
14:00

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
19:30

Heute, 18:45 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
18:45

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
19:30live

Heute, 19:45 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
19:45

Heute, 13:00 Uhr
Lierse SK
Lierse SKLierse SK
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
13:00

Heute, 19:30 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
19:30

Die Testspiele am Mittwoch, 14. Januar 2026

Morgen, 14:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
14:00

Morgen, 17:00 Uhr
FSV Zwickau
FSV ZwickauFSV Zwickau
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
17:00live

Morgen, 19:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
19:00

Morgen, 20:00 Uhr
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
SG Unterrath
SG UnterrathSG Unterrath
19:30live

Morgen, 19:00 Uhr
FSV Vohwinkel Wuppertal
FSV Vohwinkel WuppertalVohwinkel
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
19:00

Die Testspiele am Donnerstag, 15. Januar 2026

Do., 15.01.2026, 19:30 Uhr
Niersquelle Kuckum
Niersquelle KuckumKuckum
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
19:30

Do., 15.01.2026, 19:45 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschOSV Meerbu.
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:45

Do., 15.01.2026, 19:45 Uhr
DJK Sparta Bilk
DJK Sparta BilkSparta Bilk
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03
19:45

Do., 15.01.2026, 20:00 Uhr
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
20:00

Do., 15.01.2026, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
19:30live

Do., 15.01.2026, 19:00 Uhr
Heisinger SV
Heisinger SVHeisinger SV
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert II
19:00live

Do., 15.01.2026, 19:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
19:30

Do., 15.01.2026, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
20:00

