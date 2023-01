Test der Zweiten in Köllerbach 1.FC Saarbrücken: Erstes Freiluftspiel gegen SSC Schaffhausen

Das für Sonntag vorgesehene Testspiel der Zweiten gegen den Verbandsligisten SSC Schaffhausen findet nicht am FC-Sporfeld statt, sondern auf dem Kunstrasenplatz der Sportfreunde Köllerbach. Anstoß im Püttlinger Stadtteil ist um 15 Uhr.

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken muss den winterlichen Wetterverhältnissen am FC-Sportfeld ausweichen. Da der obere Kunstrasenplatz nicht geräumt werden kann, findet das für Sonntag vorgesehene Testspiel gegen den Verbandsligisten SSC Schaffhausen auf dem Kunstrasenplatz der Sportfreunde Köllerbach (Köllertalstr.) statt. "Wir wollten nach dem Ausfall gegen Wallerfangen vom Mittwoch auf jeden Fall spielen und sind sehr dankbar, dass wir nun die Gelegenheit haben, in Köllerbach zu spielen. Wir hatten viele Hallenturniere, aber es zählt nur die Feldrunde und auf die wollen wir uns akribisch vorbereiten. Leider stehen im ersten Test nicht alle Spieler zur Verfügung, aber wir haben ja noch einen Monat und hoffen, das sie zurück kommen", sagte Trainer Sammer Mozain am Freitag. Er ist froh, dass Fabio Romano nach fast einem Jahr wieder im Training ist. Dafür fallen Calogero Raia, Alper Özdogan und Patrick Krusczynski noch aus. Schaffhausen wird vom ehemaligen FCS-Spieler Mischa Theobald trainiert.