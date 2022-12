Tennis Borussia zieht die Reißleine Trainerteam vor dem Jahreswechsel freigestellt

„Tennis Borussia Berlin hat Konsequenzen aus der unbefriedigenden sportlichen Entwicklung in der bisherigen Hinrunde gezogen und Cheftrainer Abu Njie sowie seinen Bruder und Co-Trainer Momar Njie von ihren Aufgaben entbunden“, ließ Tennis Borussia am Abend des 28.12.2022 über einen Pressebericht via Homepage verkünden. Eine Halbserie war das Bruderpaar für die Regionalliga-Mannschaft verantwortlich. Sieben Punkte in 16 Spiele wurden gesammelt, die Veilchen belegen damit einen Abstiegsplatz. Im Landespokal zog der 4.Ligisz gegen den Landesligisten FC Liria den Kürzeren.



Günter Brombosch, Vorstandsvorsitzender: „Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den unbefriedigenden Ergebnissen der vergangenen Monate noch eine Trendwende herbeiführen zu können. Wir wünschen Abu und Momar alles Gute für die Zukunft und bedanken uns für die Zusammenarbeit.“