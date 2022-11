Tennis Borussia vermeldet Neuzugang - eine Vertragsauflösung Neuzugang kam bereits zum Einsatz

Tennis Borussia reagierte in den vergangenen Wochen mit einem weiteren Neuzugang, ein Spieler hingegen wird nicht mehr für die Veilchen auflaufen.

Die Niederlage gegen Energie Cottbus vor einigen Wochen, am Ende verloren die Veilchen mit 0:4 im Mommsenstadion, ging aufgrund der Situation rund um Lucas Bähr unter. Der Verteidiger brach ohne gegnerische Einwirkung zusammen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Spiel war mehrere Minuten unterbrochen. Mittlerweile ist der Zustand von Bähr wieder stabil.

Ebenfalls zur Randnotiz an diesem Tag wurde die Einwechselung von Jetmir Ameti. Der Mittelfeldspieler war zuletzt vertragslos und gab gegen die Niederlausitzer sein Debüt in der Regionalliga Nordost. Der 20-Jährige hatte bereits in der Jugend für die Veilchen gespielt. Über Hertha BSC und den 1.FC Nürnberg zog es ihn 2021 nach Kroatien, wo er beim HNK Rijeka unterkam. Nach seiner Rückkehr fand er nun bei Tennis Borussia eine neue Herausforderung.

Nicht mehr zum Team gehört hingegen Maurice Opfermann. Der Mittelfeldspieler, im Sommer vom VfB Homburg gekommen, gehörte zum Saisonbeginn stets zum Stammpersonal, hatte aber zum Oktober eine Ausbildung begonnen, auf die er nun den Fokus richten möchte. Er bat den Verein daher um Vertragsauflösung.