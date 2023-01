TeBe: mit zwei Neuzugängen und einem Remis Testspiel gegen CFC Hertha 06 endet 1:1

Tennis Borussia hat am Dienstagabend gegen CFC Hertha 06 getestet. Gegen den Oberligisten kamen die Veilchen nicht über ein 1:1 hinaus. Torschütze beim zweiten Remis in der Vorbereitung war Ruben Travassos. Vor dem Start in das Pflichtspieljahr 2023 testet die Mannschaft von Christopher Bauer am Wochenende ein letztes Mal. Gegner wird dann der SV Empor aus der Berlin-Liga sein.