Teammanager Aksoy unterstellt Arbeitsverweigerung und erklärt sich nun In der Westfalenliga 2 liefert sich Aufsteiger Türkspor Dortmund seit mehreren Wochen ein Fernduell mit Lokalrivale FC Brünninghausen und war bis zum vergangenen Wochenende ungeschlagener Spitzenreiter.

Am Wochenende setzte es die erste Niederlage. Bekanntlich endet jede Serie irgendwann, doch wie diese endete, erregte den für seine emotionalen Aussagen bekannten Türkspor-Teammanager Mesut Aksoy sehr, der sogar das Wort "Arbeitsverweigerung" in den Mund nahm. Seine Mannschaft hatte eine frühe 3:0-Führung aus der Hand gegeben und verlor gegen YEG Hassel noch mit 4:5.

„Ich bin echt fassungslos über das, was am Sonntag passiert ist. Wir führen nach 25 Minuten mit 3:0 und verlieren das Spiel gegen YEG Hassel am Ende mit 4:5. Das, was am gestrigen Tag passiert ist, grenzte über weite Strecken im Spiel an Arbeitsverweigerung, so eine desolate Leistung darf man sich als Tabellenführer nicht erlauben. Wir wissen genau, was unsere Mannschaft in der Lage ist, zu leisten und werden das gestrige Spiel intern aufarbeiten und aus unseren Analysen klare Entscheidungen ableiten. Eine zwischenzeitliche Drei-Tore-Führung aus der Hand zu geben, ist für unsere Ansprüche, Mitglieder und Fans zu wenig und stimmt uns nachdenklich. Ich möchte zum Abschluss YEG Hassel zum Sieg gratulieren. Wenn eine Mannschaft aus einem 3:0 Rückstand noch mit 4:5 gewinnt, ist der Sieg mehr als verdient", wurde Aksoy auf dem offiziellen Instagram-Account zitiert.

Nun hat sich Aksoy gegenüber der Dortmunder Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" erklärt. Schon vor der Saison wurde der Aufsteiger aufgrund seines höherklassig erfahrenen Kaders als einer der Favoriten genannt. Hier und da kommen bescheidenere Klänge, die aber Aksoy so nicht gelten lassen möchte und klar macht: "Ich denke, es ist schon aufgrund der fachlichen Einschätzungen von Beobachtern, aber auch unserer Personalpolitik klar, dass wir da oben hinmüssen. Und ich finde schon, dass wir das große Ziel Aufstieg verfolgen sollten."

Zu seinen harten Worten erklärt Aksoy: "Ich möchte die Mannschaft wachrütteln. Die dürfen sich in einem solchen Spiel nicht so gehenlassen. Wir hatten Niederlagen gegen starke Mannschaften wie gegen Bövinghausen beim Hecker-Cup oder gegen Kaan-Marienborn, die ich durchaus äußerst positiv bewertet habe. Die Art und Weise von Sonntag aber ging mir gegen den Strich. Ich war sehr wütend und enttäuscht. Das habe ich auch unter unseren Leuten am Platz gespürt. Mein Vorsitzender unterstützt mich. Ich denke, wo es öffentliches Lob gibt, darf es auch mal öffentlichen Tadel geben. Fußball muss auf diesem Niveau eben auch Raum für Emotionen haben. Wenn wir nur einen auf heile Welt machen, kommen wir bestimmt nicht weiter."