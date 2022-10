TB/ASV Regenstauf II konnte die Punkte daheim machen A-Klasse 3

SG Matting II / Oberndorf II - ATSV Pirkensee-Ponholz II 2:3 (1:0)

Einen knappen Sieg konnte der ATSV Pirkensee-Ponholz II am 13. Spieltag vor 30 Zuschauern erzielen. Die SG ging durch einen Elfmetertreffer von Stefan Heimler in der 40. Minute in Führung. Tuan Tran Truong machte in der 57. Minute den Ausgleich. Tobias Kirsch nahm in der 75. Minute den Elfmeter dankend an und brachte so die Gäste in Führung, doch Johannes Knittl gelang in der 90. Minute der Ausgleich. Die letzte Bude erzielte Tobias Kirsch in der Nachspielzeit (90.+3.). Schiedsrichter: Ralf Knittel