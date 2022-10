SVH mit unglücklichem remis

Trotz einem Punkt gegen die SGL war man am Ende aus Sicht der Heimmannschaft unzufrieden.

Herrmannsacker hatte in Hälfte eins das Spiel klar in der Hand und war spielbestimmend. Doch ging Leimbach nach einem strammen Schuss von Busch in der 10.Minute in Führung. Der SVH präsentierte sich im Angriff von der besten Seite. Nach 20 Minuten war es Hagemeier der den verdienten Ausgleich herstellte. Von nun an drückte der SVH aufs gegnerische Tor,ließ aber gute Möglichkeit zur Führung liegen. Nach einer Ecke Köpfte van Dolder wuchtig zur umjubelten Führung. Weitere Möglichkeiten von Hagemeier, Garnatz und Röhrborn blieben ungenutzt was sehr ärgerlich ist, hätte man zur Halbzeit schon weitaus hör führen müssen.

In der zweiten Hälfte sah man dann ein anderes Bild. Herrmannsacker ließ Leimbach Spielen, konnte aber trotzdem immer wieder in der Defensive überzeugen. Man schaffte kaum noch entlasstung nach vorne und so wurden auch die Körner immer weniger. Nach dem ersten Platzverweis wurde Leimbach dann überlegend und versuchte alles um zum Torerfolg zu komm. Kurz vor Schluss dann ein "Witz" Freistoß für die SGL. Helbing sein Schuss konnte Weidensdorfer abwehren aber Busch reagierte am schnellsten und staubte zum 2:2 ab. Der Schiedsrichter hatte an diesem Tag wenig Fingerspitzen Gefühl, stellte unnötig auch den zweiten Spieler von Herrmannsacker mit gelb rot vom Platz. Kurz vorher die gleiche Situation, nur war ein Leimbach Spieler beteiligt und der Schiedsrichter reagiert auf Ball wegschießen nur lächelnd. Somit fehlen am nächsten Spieltag zwei wichtige Spieler gesperrt wovon man ein mit großer Sicherheit nicht vom Platz hätte stellen müssen.

An diesem Tag hat Mental alles gestimmt, leider war die Tor ausbeute in Hälfte eins Mangelware was am Ende eventuell den Sieg gekostet hat.