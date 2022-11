SVH beweist wieder Heimstärke

Mit der gleichen Startelf wie gegen Salza ging man ins Vorletzte Heimspiel der Hinrunde. Herrmannsacker legte auch gleich los wie die Feuerwehr. Bereits nach 19 Minuten stand es 3:0. Hagemeier und van Dolder erzielten die ersten zwei Tore jeweils nach starker Vorarbeit von Garnatz. Danach wurde Röhrborn zum Spieler des Spiels. Das 3:0 erzielte der Stürmer per herrlichem direkt verwandelten Freistoß. Danach wurde der SVH kurz unkonzentriert und so kam Sondershausen zum Anschlusstreffer. Wach gerüttelt vom Gegentreffer wurde die Heimelf wieder klar spielbestimmend. Röhrborn war es wieder der erst den alten Abstand wieder herstellte und kurz danach auch sein drittes Tor schoß. Mit 5:1 ging es dann auch in die Kabine.

In Halbzeit zwei machte Herrmannsacker gleich wieder Druck nach vorne, aber auch Sondershausen wurde etwas stärker und konnte sich ab und an Chancen raus spielen, auch wenn es nicht viele waren. Die erste große Chance in Halbzeit zwei hatte Lutze,sein Schuss rollte knapp am Tor vorbei. Ein paar Minuten später aber belohnte sich der Spieler selber mit seinem ersten Saisontor und dem 6:1. Kurz vor Ende durfte auch van Dolder sich nochmal in die Torliste eintragen. Er ist nun mit 6.Saisontoren bester Torjäger seiner Mannschaft.