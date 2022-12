Sven Kreyer und Gerrit Wegkamp an der Spitze der Regionalliga-Torjäger Regionalliga West: Mit bisher zwölf Treffern führen zwei Torjäger das Ranking an.

Den Spieler, der alles in Grund und Boden geknipst hat, hat die Regionalliga West in etwas mehr als der Hälfte ihrer Saisonspiele der Spielzeit 2022/23 bislang nicht hervorgebracht. Zwei Spieler stehen dort zum Jahresabschluss 2022 gemeinsam an der Spitze. Inklusive seiner beiden Treffer im letzten Spiel beim SV Straelen kommt Sven Kreyer von Rot-Weiß Oberhausen nun auf zwölf Saisontore, ebenso wie Gerrit Wegkamp von Spitzenreiter Preußen Münster.

Allerdings benötigte Kreyer, der zwischendurch auch nach einer Roten Karte drei Spiele zusehen musste, für die Treffer nur 16 Spiele, während Wegkamp 18 Mal zum Einsatz kam. In der Vita des 31-jährigen Kreyer tauchen einige große Vereine auf. In der dritten Saison spielt er für die Oberhausener, auch die Gesamtquote von 39 Tore in den zweieinhalb bislang absolvierten Spielzeiten kann sich durchaus sehen lassen. Schon jetzt fehlen ihm allerdings nur noch drei Treffer zu seiner besten Saison für RWO. In der Junioren-Bundesliga spielte Kreyer für Bayer 04 Leverkusen, rückte dort auch in die damalige U23 auf. Es folgte der Wechsel zum VfL Bochum, wo er es dann neben der Regionalliga auch auf elf Zweitliga-Spiele und ein Tor brachte. Auf ein Jahr bei Rot-Weiss Essen folgte der Wechsel zu Viktoria Köln. Dort spielte Kreyer dann fünf Jahre, im letzten Jahr dann in der 3. Liga, wo er in 18 Spielen zweimal traf, ehe der Wechsel zu RWO erfolgte.

Auch der Lebenslauf von Gerrit Wegkamp ist ein "Who-is-Who" des deutschen Fußballs. Nach der Junioren-Bundesliga beim VfL Osnabrück ging es für ihn in den dortigen Drittliga-Kader, wo er in der Saison 2011/12 auf 21 Einsätze /vier Tore) kam. Es folgte der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf, wo er neben der Regionalliga auch drei Bundesliga- und drei Zweitliga-Spiele machen durfte. Danach lief der heute 29-Jährige für den MSV Duisburg in der 3. Liga und den FC Bayern München in der Regionalliga auf, ehe er etwas mehr als drei Jahre für den VfR Aalen in der 3. Liga spielte. Es folgte knapp eine Spielzeit beim damaligen Drittligisten Sportfreunde Lotte und danach eine weitere Drittliga-Zeit beim FSV Zwickau, ehe Wegkamp dann 2020 bei Preußen Münster anheuerte, dort bisher in insgesamt 70 Spielen 32 Tore erzielte, die toretechnisch erfolgreichste Phase seiner bisherigen Karriere.