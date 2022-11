– Foto: SVB

SVB belohnt sich nach überzeugender Hinrunde mit Aufstiegschance

Die Fußballer des SV Bernried spielen in einer Saison voller Neuerungen oben mit – und haben im kommenden Jahr die Chance auf den erstmaligen Aufstieg in die Kreisklasse. Die Mischung aus Teamchemie, offensivem Fußball und individueller Klasse ist die konsequente Weiterentwicklung der vergangenen Jahre und Grund für die gute Stimmung im Verein.

Der Start in die neue Saison war ein Neustart auf mehreren Ebenen für die Kicker des SVB.

Zum einen läuft seit dieser Spielzeit ein Pilotprojekt des Bayerischen Fußballverbandes, das den Ligamodus komplett verändert. Ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen: die Anzahl der Teams pro Liga wurde auf maximal acht reduziert. Nach einer Vorrunde, in der alle je zweimal gegeneinander antreten, wird die Liga geteilt. Die Topteams werden mit den besten Klubs einer anderen Liga zusammengelegt und spielen dann ab dem Frühjahr in einer sogenannten Aufstiegsrunde um die Chance auf die höhere Spielklasse. Alle anderen Mannschaften spielen in der Abstiegsrunde, den Letzten beißen die Hunde.

Klingt kompliziert? Mag sein – Ziel ist es jedenfalls für kürzere Anreisen und mehr Lokalderbys zu sorgen. Zudem soll es für möglichst viele Teams möglichst lange um etwas Bedeutsames gehen. Soweit zumindest die Theorie.

Die Umsetzung in die Praxis erfolgte dann mit einigen neuen Gesichtern. Allen voran auf der Trainerposition gab es Änderungen, so übernahm der langjährige Co-Trainer Flo Schindler das Amt des Chefcoaches, auf seine Position rückte Peter Greinwald nach. Um das Ziel „Aufstiegsrunde“ zu erreichen, war der Plan der beiden Strippenzieher ebenso simpel wie vielversprechend: das spielerische Element, das sich seit Jahren konstant weiterentwickelt hat, wurde angereichert durch Athletik und den Fokus auf Torabschlüsse, um die vorhandenen Defizite zu minimieren bzw. sogar ebenfalls zu expliziten Stärken zu machen. Gerade eine gute konditionelle Basis kann in dieser Spielklasse schon einen gehörigen Unterschied ausmachen.



Dazu konnte der bestehende Kader weitgehend zusammengehalten und punktuell sogar

verstärkt werden. Auf den zentralen Positionen organisieren seit Jahren technisch talentierte Kicker, die sich auf und neben dem Platz blind verstehen, das Spiel. In Sachen Verstärkung sind insbesondere Torwart Kilian Brennauer, der ein außergewöhnlich gutes erstes Halbjahr bei den Senioren spielte, und die höherklassig erprobten Routiniers Stefan Thorin und Thomas Weingartner zu nennen. Zudem machten junge Spieler den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung, so zum Beispiel Daniel Rösler, der in allen Spielen auf dem Feld stand und dank seines herausragenden linken Fußes für Highlights und Vorlagen sorgte. Oder Marlon Zink, der mit fünf Treffern seinen Torriecher unter Beweis stellen konnte.

Kapitän Benedikt Ischwang beim Ausführen eines Freistoßes – Foto: SVB



Kurzum: es lief von Anfang an ausgezeichnet für den SVB. Ab dem zweiten Spieltag grüßten die Jungs von der Tabellenspitze. Einem 6:2 gegen Herrsching folgte dann beim 9:1-Erfolg gegen den Nachbarn aus Seeshaupt eine weitere Demonstration der Stärke. Die Offensive funktionierte, und auch die Defensive wusste zu überzeugen. Das Team hat und macht Spaß. Am Ende schoss Bernried in 14 Spielen 42 Tore – Torgarant war dabei Nico Dolderer mit insgesamt zehn Treffern – und sicherte sich so den ersten Platz in der Tabelle. Damit geht’s ab März um den Aufstieg. Kommt vorbei und drückt die Daumen.