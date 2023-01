Interne Lösung: Klaus Lang und Florian Schneid sollen TSV Tutzing retten Trainerduo folgt auf Mandlmeier

Tutzing – Klaus Lang und Florian Schneid, die derzeit auch die B-Jugend des TSV gemeinsam trainieren, übernehmen zusätzlich die erste Mannschaft. „Nach der miserablen Herbstrunde wollten wir einen neuen Weg gehen.

Die beiden haben bei der B-Jugend sehr gute Arbeit geleistet und einen guten Draht zur Jugend“, erklärt Tutzings Sportlicher Leiter Ludwig Hupfauf.

Dass beide auch im Jugendbereich arbeiten, habe bei der Entscheidung eine nicht zu vernachlässigende Rolle gespielt, so Hupfauf. Er erhofft sich vom neuen, gleichberechtigten Trainerteam, dass es diesem gelingt, die jüngeren Spieler ins Boot zu holen und Jung und Alt zu einem geschlossenen Haufen zusammenzuschweißen. „Das Mannschaftsgefüge muss besser werden“, betont der Sportliche Leiter.

Schneid (44) spielte jahrelang selbst für den TSV. Mit fünf Jahren fing er an, war später Kapitän im Herrenbereich und half immer wieder aus, wenn Not am Mann war. Obendrein fungierte er bereits als kommissarischer Abteilungsleiter. Lang ist ebenfalls schon seit Jahren im Verein. Nach seinem Umzug aus Baden-Württemberg nach Bayern vor 23 Jahren war der 54-Jährige in zahlreichen verschiedenen Funktionen für die Tutzinger tätig. Er spielte für die zweite Mannschaft, war Altherren-Coach und jahrelang Jugendtrainer.