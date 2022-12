SV Wiesbaden: "Liegen hinter unseren Erwartungen" Der Traditionsverein im Winter-TÜV: Saisonstart verpatzt, zwei Rekonvalesezenten nach Verletzungen

Den Anfang macht der Gruppenligist SV Wiesbaden. Yildirim Sari, sportlicher Leiter des SVW, hat uns folgendes mitgeteilt.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Sehr zufrieden können wir nur mit den letzten acht Wochen sein. Davor haben wir den Saisonstart leider nicht so gut gestalten können. Trotz zuletzt positiver Tendenz liegen wir insgesamt hinter unseren Erwartungen.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Es ist sehr wichtig dass wir die Wintervorbereitung optimal nutzen, um gut aus den Startlöchern zu kommen. Unser Ziel ist nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben und unter die ersten fünf Tabellenplätze am Ende zu landen.

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause?

Es sind derzeit weder Zu- noch Abgänge geplant. Wir freuen uns , dass Burak Bozbiyik und Björn Reichel nach langer Verletzungspause wohl wieder einsteigen werden. Darüber hinaus wird Marcel Hölderle uns im Trainerteam in Funktion als Torwarttrainer und Betreuer verstärken.