Ümit Bozkurt ist nicht länger Trainer des SV Westhoven-Ensen. – Foto: Dirk Engels

SV Westhoven-Ensen entlässt Trainer Ümit Bozkurt mit SMS-Nachricht Bezirksliga, Staffel 1: Auch Co-Trainer Urachjan und Balin von ihren Aufgaben entbunden – Vorstand fällte einstimmigen Beschluss – Ralf Fielen übernimmt Bezirksligisten

Hammer beim Bezirksligisten SV Westhoven-Ensen! Als Westhovens Trainer Ümit Bozkurt am Donnerstag auf sein Handy schaute, staunte er nicht schlecht, denn per SMS wurde ihm vom SVW-Geschäftsführer Gymnich mitgeteilt, dass er nach einstimmigem Vorstandsbeschluss ab sofort von seinen Traineraufgaben entbunden ist. Auch die beiden Co-Trainer Zarwän „Jimmy“ Urachjan und Jacek Balin werden ab sofort nicht mehr in Diensten des SVW stehen. Neuer Trainer ist ein alter Bekannter: Ralf Fielen, bis dato in Trainerdiensten bei der Zweitvertretung zusammen mit Eric Puchelski.

Schon länger im Abstiegskampf Bereits in der vergangenen Saison war die Elf von der Oberstraße unter der Führung von Bozkurt dem Abstieg aus der Bezirksliga nur knapp entgangen. Erst im letzten Ligaspiel konnte man durch einen Heimsieg über den FC Leverkusen den Abstieg verhindern. Danach war allen Beteiligten klar, dass sich ein solches Szenario in der laufenden Saison keinesfalls wiederholen darf. Doch die Realität hat Westhoven schnell eingeholt. Aktuell rangiert die Equipe mit 11 Punkten aus 12 Spielen auf Rang 15, einem Abstiegsplatz. Das einzig Positive was man der augenblicklichen Situation abgewinnen kann, ist die Tatsache, dass der Abstand zu den Rettungsplätzen gering ist, woraus sich insgesamt eine machbare, aber auch schwere Aufgabe ergibt. Saisonstart verpatzt Der Ligastart verlief denkbar schlecht für die Mannschaft von Ümit Bozkurt. Nach einem ordentlichen Start wurde die Elf von einer Negativserie heimgesucht, wo man 7 Spiele ohne Sieg blieb. Dabei stachen vor allem die hohe 0:7-Klatsche bei Germania Zündorf, die 1:7-Packung gegen den SC West und die 3:8-Niederlage bei der SpVg. Flittard ins Auge, wo die Elf allein 22 Gegentore kassierte. Mit aktuell 39 Gegentoren weist der SVW die zweitmeisten Gegentore der gesamten Liga auf. Und auch die Offensive kommt nur auf 18 Treffer, was den zweitschlechtesten Wert im Klassement ergibt. Ümit Bozkurt hatte die Mannschaft zu Beginn der Saison 21/22 übernommen, konnte dort, wie schon oben erwähnt, mit 34 Punkten aus 32 Liga-Matches denkbar knapp mit der Mannschaft die Klasse halten. Bereits in der abgelaufenen Saison kassierte die Elf 73 Gegentore, was in der Regel einem Absteigerwert entspricht. Jetzt ist nach 12 Partien Schluss für den 49-Jährigen Porzer Erfolgstrainer, der damit in 44 Spielen als Coach für den SV Westhoven 45 Punkte einfahren konnte.